تعيين فواز التميمي رئيسًا لمجلس إدارة شركة GII بالسعودية - أخبار كلمتك

خديجة الكاف

أعلنت شركة GII عن تعيين السيد فواز التميمي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في السوق السعودي خلال عام 2024، بما يساهم في تعزيز التمثيل السعودي في مختلف المجالات الاستثمارية، حيث تركز الشركة على استكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال بناء شراكات مع كبرى الشركات المحلية، وتطوير مشاريع استثمارية واعدة في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول.

ويتمتع السيد فواز التميمي بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 23 عامًا في قطاع الاستثمار، حيث شغل خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية في العديد من الشركات الرائدة، ومنها توليه منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة التميمي القابضة منذ عام 2000، حيث حقق إنجازات بارزة، كما شغل عضوية مجالس إدارة شركات مرموقة مثل شركة الصناعات الغذائية المتحدة، ومجموعة شركات إنتلي، وشركة سيكاست السعودية للصلب، وقاد أسواق التميمي والتميمي للطاقة لتحقيق نمو كبير كرئيس لمجلس الإدارة، ويحمل التميمي شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتولى التميمي في منصبه الجديد مسؤولية قيادة جهود الشركة لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستثمار البديل، والعمل على تعزيز القيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، وذلك من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحقق عوائد مالية عالية ونموًا مستدامًا، وسيعمل التميمي بالتعاون مع فريق إداري متكامل ومدعوم من قبل مساهمين بارزين من المنطقة؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة وتعزيز مكانتها في السوق السعودي.

وقد صرَّح السيد فواز التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة GII، عقب توليه منصبه الجديد: "تخطو شركة GII خطوات ثابتة نحو تحقيق توسعات ملموسة في السوق الاستثماري السعودي، حيث نسعى لدعم برامج تطوير القطاع المالي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الأنشطة الاستثمارية وتنويع خيارات إدارة الأصول البديلة، وسنواصل العمل على تحقيق أرباح متنامية لمساهمينا وشركائنا الحاليين والمستقبليين في المملكة".

ومن جانبهما، أعربا الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لمجموعة GII، السيد محمد الحسن والسيد بانكاج جوبتا، عن سعادتهما بانضمام السيد فواز التميمي إلى فريق القيادة العليا للشركة، وأكّدا ثقتهما بقدرته على قيادة أعمال الشركة نحو مزيد من النجاح، وتعزيز قوة الشركة ومكانتها الريادية في المملكة، كما أشارا إلى أن خبرة التميمي الواسعة وسجله المهني الحافل في السوق السعودي سيسهمان بشكل كبير في تحقيق طموحات الشركة ورؤيتها لتوسيع نطاق استثماراتها في المملكة.

الجدير بالذكر أن شركة GII قد شهدت في الآونة الأخيرة توسعًا كبيرًا في أنشطتها التجارية داخل المملكة، من خلال تنفيذ عمليات استحواذ واستثمارات استراتيجية متنوعة، من أبرزها حصولها على ترخيص من هيئة السوق المالية (CMA)، وتوقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة لوجي بوينت في جدة، إضافة إلى استحواذها على مخابز عماد في جدة، كما عززت الشركة استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية عبر الاستحواذ على سلسلة عيادات الأسنان المسواك وشركة عبير الطبية في جميع أنحاء المملكة.