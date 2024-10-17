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وزير الصحة يبحث مع المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية دعم القطاع الصحي - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يبحث مع المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية دعم القطاع الصحي - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث مع المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية دعم القطاع الصحي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:18 مساءً - كلمتك/ خاص

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، مع المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي في اليمن.

واطلع الوزير بحيبح، المديرة الاقليمية، خلال اللقاء على هامش الدورة الـ ٧١ للمكتب الاقليمي لشرق المتوسط المنعقدة في الدوحة، على الوضع الصحي باليمن ،والتحديات التي تواجهه، والدور المحوري الذي يقوم به مكتب المنظمة باليمن في دعم القطاع الصحي، واهمية دعمه وتطويره، وفتح آفاق جديدة للعمل.

وجدد وزير الصحة، بحضور وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الاولية الدكتور علي الوليدي، ورئيس المكتب الفني بالوزارة الدكتور مصلح التوعلي، دعوته للمديرة الاقليمية لزيارة اليمن للاطلاع عن كثب على الوضع الصحي باليمن.

من جانبها اكدت المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية، محورية الوضع الصحي باليمن وانه في الاولوية لدى المنظمة..مجددة باستمرار العمل المشترك لخدمة القطاع الصحي بالمنطقة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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