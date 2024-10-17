عقب القصف الأمريكي على صنعاء وصعدة .. بن سلمان مخاطبا الحوثي: لا وقت للمراوغة والالعاب الصبيانية - أخبار كلمتك

قال الصحفي خالد سلمان: ‏تسع غارات إمريكية بريطانية خارقة للتحصينات والكهوف، كانت من نصيب صعدة معقل القيادة الحوثية ، وست غارات في صنعاء فجر اليوم الخميس .

واضاف : ربما هي مجرد بروفة أولى لتغيير مسار المواجهة ،من التربيت على كتف الحوثي بغارات سطحية ،إلى إختراق جسمه السياسي العسكري ، بذات الصواريخ التي حصدت رؤوس قيادات حزب الله وأمينهم العام بقذائف تصل إلى أعماق سحيقة تحت الأرض وفي الكهوف.

وأوضح: ومازالت الرسائل الإمريكية التحذيرية تتوافد على الحوثي ،وعليه أن يطيل في قراءتها، ففي خضم معركة تنظيف المنطقة من فوضى أذرع إيران الطائفية وهو قرار مُتخذ ، لا وقت للمراوغه والمناورة والألعاب الصبيانية ، التي يمارسها الحوثي بتهديد المصالح الدولية ، لكسب الداخل وإطالة أمد سيطرته على الحكم في المناطق المختطفة.

وتابع : ربما لن تذهب واشنطن وبريطانيا حد تصفية قيادات الحوثي ، وستناط هذه المهمة بالعسكرية الإسرائيلية، المتخصصة وذات الإرث الممتد في تنفيذ عمليات الإغتيالات.

واردف بالقول : الحوثي هدد بالرد ، ولهذا الرد حال حدوثه مابعده :

المزيد من تدمير قوة الحوثي ، وبقية عملية التنظيف للقيادات تناط بموساد إسرائيل.

واختتم: لا مكان آمن للصف القيادي الأول ، فكل طرق الهروب تؤدي إلى نتيجة واحدة:

وليمة عشاء للصواريخ ومقبرة.