لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

عقب القصف الأمريكي على صنعاء وصعدة .. بن سلمان مخاطبا الحوثي: لا وقت للمراوغة والالعاب الصبيانية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عقب القصف الأمريكي على صنعاء وصعدة .. بن سلمان مخاطبا الحوثي: لا وقت للمراوغة والالعاب الصبيانية - أخبار كلمتك

عقب القصف الأمريكي على صنعاء وصعدة .. بن سلمان مخاطبا الحوثي: لا وقت للمراوغة والالعاب الصبيانية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:29 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الصحفي خالد سلمان: ‏تسع غارات إمريكية بريطانية  خارقة للتحصينات والكهوف، كانت من نصيب صعدة معقل القيادة الحوثية ، وست غارات في صنعاء فجر اليوم الخميس . 

واضاف : ربما هي مجرد بروفة أولى لتغيير مسار المواجهة ،من التربيت على كتف الحوثي بغارات سطحية ،إلى إختراق جسمه السياسي العسكري ، بذات الصواريخ التي حصدت رؤوس قيادات حزب الله وأمينهم العام بقذائف تصل إلى أعماق سحيقة تحت الأرض وفي الكهوف.  

وأوضح: ومازالت الرسائل الإمريكية التحذيرية تتوافد على الحوثي ،وعليه أن يطيل في قراءتها،  ففي خضم معركة تنظيف المنطقة من فوضى أذرع إيران الطائفية وهو قرار مُتخذ ، لا وقت للمراوغه والمناورة والألعاب الصبيانية ، التي يمارسها الحوثي بتهديد المصالح الدولية ، لكسب الداخل وإطالة أمد سيطرته على الحكم في المناطق المختطفة. 

وتابع : ربما لن تذهب واشنطن وبريطانيا حد تصفية قيادات الحوثي ، وستناط هذه المهمة بالعسكرية الإسرائيلية، المتخصصة وذات الإرث الممتد في تنفيذ عمليات الإغتيالات. 

واردف بالقول : الحوثي هدد بالرد ، ولهذا الرد حال حدوثه مابعده :
المزيد من تدمير قوة الحوثي ، وبقية عملية التنظيف للقيادات تناط بموساد إسرائيل.  

واختتم: لا مكان آمن للصف القيادي الأول ، فكل طرق الهروب تؤدي إلى نتيجة واحدة:
وليمة عشاء للصواريخ ومقبرة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق