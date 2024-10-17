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الكشف عن المبلغ النهائي الذي اخذه المبتز من فتاة بصنعاء مقابل عدم نشر صورها(مروع) - أخبار كلمتك

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الكشف عن المبلغ النهائي الذي اخذه المبتز من فتاة بصنعاء مقابل عدم نشر صورها(مروع) - أخبار كلمتك

الكشف عن المبلغ النهائي الذي اخذه المبتز من فتاة بصنعاء مقابل عدم نشر صورها(مروع) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:40 مساءً - كلمتك/خاص:

تمكن مبتز من اخذ مبلغ نصف مليار من فتاة مهددا اياها بنشر صورها على الانترنت.
وفي التفاصيل فقد دخل احد الاشخاص بعلاقة عاطفية مع فتاة من اسرة ميسورة ماليا حيث تبادلت معه صور خاصة لها .ولاحقا تحولت العلاقة الى علاقة ابتزاز نجح الرجل في نهب الفتاة مئات الملايين من الريالات.
وبحسب المصادر، فإن المُبتز كان قد طالب الفتاة بمبلغ 100,000,000 ريال يمني، بالإضافة إلى 25,000 دولار، و250,000 ريال سعودي، و280 يورو، و376 حبة من الذهب، فضلاً عن 46 قطعة ذهبية. وقد أظهر التحقيقات أنه كان يحتفظ أيضاً بأسلحة، بما في ذلك خمسة بنادق وقطع أخرى.تعود تفاصيل القضية إلى نحو عام، حيث بدأ المُبتز في ابتزاز الفتاة بعد أن حصل على صور خاصة لها، مما جعله يقوم بمطالباتها بدفع مبالغ مالية بشكل دوري، وإلا فإنه سيقوم بنشر هذه الصور على الإنترنت.
وبتوجيه مباشر من العقيد حسن بتران، مدير مباحث العاصمة اليمنية صنعاء، تم التحرك بسرعة لضبط المُبتز. وقد أسفرت العملية عن ضبطه وهو متلبس بحيازته الصور المبتزة، حيث اعترف بما قام به.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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