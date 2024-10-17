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عقب تعرضه لحملة نقذ واسعة .. فتحي بن لزرق يعلق على مشاركة شاب يمني في برنامج المواهب على قناة mbc .. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

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عقب تعرضه لحملة نقذ واسعة .. فتحي بن لزرق يعلق على مشاركة شاب يمني في برنامج المواهب على قناة mbc .. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

عقب تعرضه لحملة نقذ واسعة .. فتحي بن لزرق يعلق على مشاركة شاب يمني في برنامج المواهب على قناة mbc .. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:40 مساءً - كلمتك/ خاص

كتب / فتحي بن لزرق 

حمزة اليتيم
هذا الشاب اليمني شارك امس في برنامج للتحديات قدمته قناة ام بي سي ..
قرأت الكثير من المنشورات التي تهاجمه  وتتنمر عليه… قال  لك شوه اليمن ماعنده موهبة..
لحظة لحظة 
الان الشاب هذا راح يمثل نفسه وفي مسابقة للتحديات وغير رسمية ولاحكومية .
وذهب على حساب البرنامج ، قدم تحدي خاص وربما أخفق ..
يمكن اخطأ بطريقة تقديم نفسه ..ربما
وين المشكلة ؟ هل اضرك تحديه هذا بشيء هل رأيته مثلا مارس فعل مناف للأخلاق او مسيء؟.
هل اخذ من مالك فلس واحد؟
هل حد طلب منك تقييمك له؟
اعمل لفة بسيطة حول العالم انظر كيف يعيشوا ، كل واحد في حاله ديانات مختلفة ،هوايات ، اعمال، كل شيء حول العالم  فيه من الغرائب والعجائب مايشيب لها  الرأس بس كل انسان في حاله ..
طيب انت ماهو الضرر الذي وصلك من هذه المشاركة ؟
ماهذه العقول الغريبة والعجيبة والحشرية في كل شيء؟…
أتركوا الناس وشأنها كل شخص حر بنفسه يعمل مايريد  خليك مهتم بزوجتك واسرتك واولادك وتعليمهم ودراستهم ولو فيك عرق طالب بحقوقك.
وكثر الله خيرك…

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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