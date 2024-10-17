عقب تعرضه لحملة نقذ واسعة .. فتحي بن لزرق يعلق على مشاركة شاب يمني في برنامج المواهب على قناة mbc .. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

كتب / فتحي بن لزرق

حمزة اليتيم

هذا الشاب اليمني شارك امس في برنامج للتحديات قدمته قناة ام بي سي ..

قرأت الكثير من المنشورات التي تهاجمه وتتنمر عليه… قال لك شوه اليمن ماعنده موهبة..

لحظة لحظة

الان الشاب هذا راح يمثل نفسه وفي مسابقة للتحديات وغير رسمية ولاحكومية .

وذهب على حساب البرنامج ، قدم تحدي خاص وربما أخفق ..

يمكن اخطأ بطريقة تقديم نفسه ..ربما

وين المشكلة ؟ هل اضرك تحديه هذا بشيء هل رأيته مثلا مارس فعل مناف للأخلاق او مسيء؟.

هل اخذ من مالك فلس واحد؟

هل حد طلب منك تقييمك له؟

اعمل لفة بسيطة حول العالم انظر كيف يعيشوا ، كل واحد في حاله ديانات مختلفة ،هوايات ، اعمال، كل شيء حول العالم فيه من الغرائب والعجائب مايشيب لها الرأس بس كل انسان في حاله ..

طيب انت ماهو الضرر الذي وصلك من هذه المشاركة ؟

ماهذه العقول الغريبة والعجيبة والحشرية في كل شيء؟…

أتركوا الناس وشأنها كل شخص حر بنفسه يعمل مايريد خليك مهتم بزوجتك واسرتك واولادك وتعليمهم ودراستهم ولو فيك عرق طالب بحقوقك.

وكثر الله خيرك…