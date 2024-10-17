توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة - أخبار كلمتك

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم( 11 / 10 )
التاريخ : 17/10/2024 الوقت : 11:30:00
الحالة الجوية : أمطار رعدية متفاوتة الشدة
تشير كثير من المعطيات الرصدية والتنبؤية إلى أن بقايا تلاشي المنخفض الجوي غرب البحر العربي ستظل معه حالة عدم الاستقرار في الجو.
يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر :-
- هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من بوادي ومرتفعات وسواحل محافظتى (حضرموت وشبوه ) وأجزاء من مياه بلادنا البحرية شرق خليج عدن.
- رياح هابطة شديدة السرعة تؤدي إلى إضطراب البحر وارتفاع الموج على السواحل الشرقية وخليج عدن.
ينبه المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الإخوة :-
* المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول اثناء وبعد هطول الامطار، وينصح بالاحتماء من العواصف الرعدية.
* الصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر في السواحل الشرقية و شرق خليج عدن.
الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد والانذار المبكر
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