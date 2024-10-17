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توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة - أخبار كلمتك

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توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة - أخبار كلمتك

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:54 صباحاً - كلمتك/ خاص

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة  رقم( 11 / 10 )
التاريخ : 17/10/2024   الوقت : 11:30:00
الحالة الجوية : أمطار رعدية متفاوتة الشدة

تشير كثير من المعطيات الرصدية والتنبؤية إلى أن بقايا تلاشي المنخفض الجوي غرب البحر العربي ستظل معه حالة عدم الاستقرار في الجو.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر :-
- هطول أمطار رعدية  متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من بوادي ومرتفعات وسواحل محافظتى (حضرموت وشبوه ) وأجزاء من مياه بلادنا البحرية شرق خليج عدن.
- رياح هابطة شديدة السرعة تؤدي إلى إضطراب البحر وارتفاع الموج على السواحل الشرقية وخليج عدن.

ينبه المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الإخوة :- 
* المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول  اثناء وبعد هطول الامطار، وينصح بالاحتماء من العواصف الرعدية.
* الصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر في السواحل الشرقية و شرق خليج عدن. 

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد والانذار المبكر

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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