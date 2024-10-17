جماعة الحوثي ترد على استهدف أمريكا لمواقع جديدة في صنعاء وصعدة - أخبار كلمتك

تعهدت جماعة الحوثي، بأن الولايات المتحدة "ستدفع الثمن" بعد أن شنت واشنطن غارات جوية على الجماعة المدعومة من إيران واستهدفت خمس منشآت لتخزين الأسلحة تحت الأرض باستخدام قاذفات الشبح B-2.

وقال نائب رئيس المكتب الإعلامي للحوثيين، نصرالدين عامر، في منشور على منصة إكس، إن "أمريكا ستدفع ثمن عدوانها على اليمن، وكما قلنا من قبل فإن عدوانها لن يثني اليمن عن موقفه الداعم لغزة"، حسب تعبيره.

وفجر اليوم، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الجيش الأميركي نفذ ضربات ضد مستودعات أسلحة للحوثيين تحت الأرض ضمن غارات عنيفة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة.

واضاف وزير الدفاع الأميركي إن القوات الجوية الأميركية نفذت ضربات دقيقة على خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

واشار أوستن الى أن الضربات استهدفت مرافق للحوثيين استخدموها لاستهداف السفن، مؤكدا أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لردع الهجمات الحوثية وحماية حرية الملاحة.

وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن الضربات تمت بموافقة الرئيس جو بايدن، وشاركت فيها قاذفات "بي2 " ، التي تعد أكبر بكثير من الطائرات المقاتلة التي استُخدمت حتى الآن لاستهداف منشآت وأسلحة الجماعة، وهي قادرة على حمل حمولة أثقل بكثير من القنابل.