توفى طفل اثناء بيعه للمناديل ظهر الاربعاء في اب.
وبحسب مواطنون لكريتر سكاي فان طفل توفي وهو يبيع المناديل على الرصيف ظهر امس مقابل حديقة السلام في إب
واشاروا الى ان الطفل ترك بضاعته لينام عليها ويستريح ولم يصحوا بعدها وكأنه استراح من وجع هذه الحياة التي أحرمته الإستمتاع بطفولته وتم إسعافه للمستشفى لكنه كان قد فارق الحياة
نام على بضاعته ولم يستيقظ.. وفاة طفل يبيع المناديل(صورة) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:19 صباحاً - كلمتك/خاص:
توفى طفل اثناء بيعه للمناديل ظهر الاربعاء في اب.
توفى طفل اثناء بيعه للمناديل ظهر الاربعاء في اب.
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