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نام على بضاعته ولم يستيقظ.. وفاة طفل يبيع المناديل(صورة) - أخبار كلمتك

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نام على بضاعته ولم يستيقظ.. وفاة طفل يبيع المناديل(صورة) - أخبار كلمتك

نام على بضاعته ولم يستيقظ.. وفاة طفل يبيع المناديل(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:19 صباحاً - كلمتك/خاص:

توفى طفل اثناء بيعه للمناديل ظهر الاربعاء في اب.
وبحسب مواطنون لكريتر سكاي فان طفل توفي وهو يبيع المناديل على الرصيف ظهر امس مقابل حديقة السلام في إب 
واشاروا الى ان الطفل ترك بضاعته لينام عليها  ويستريح ولم يصحوا بعدها  وكأنه استراح من وجع هذه الحياة التي أحرمته الإستمتاع بطفولته وتم إسعافه للمستشفى لكنه كان قد فارق الحياة 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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