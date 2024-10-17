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الحوثيين يعلنون مقتل قيادات كبيرة - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون مقتل قيادات كبيرة - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون مقتل قيادات كبيرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:08 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلن الحوثيين، الأربعاء، عن مقتل أربعة من قياداتها في مواجهات مع القوات الشرعية.

جاء هذا الاعتراف عبر موقع “سبأ نت” التابع للحوثيين في صنعاء، التي تسيطر عليها الجماعة.


وذكر الموقع أن القتلى الأربعة ينتحلون رتبًا عسكرية مختلفة، حيث قُتلوا خلال الساعات الأخيرة، دون ذكر تفاصيل دقيقة حول ملابسات مقتلهم. وأوضح الموقع أن القتلى هم:

محمد عبد الحكيم المحطوري – منتحل رتبة رائد.

أحمد عبد الله سراج – منتحل رتبة نقيب.

حسام أمين قحطان – منتحل رتبة ملازم ثاني.

عبد السلام حسين الديلمي – منتحل رتبة مساعد.

ورغم إعلان الحوثيين عن مقتل هذه القيادات، إلا أنها لم تكشف عن المكان أو الزمان الذي وقعت فيه هذه الحوادث، مكتفية بوصف القتلى بأنهم “شهداء الوطن والقوات المسلحة”، الذين “استشهدوا في جبهات الدفاع عن الوطن”، وفق تعبيرهم المعتاد.

يجدر بالذكر أن ميليشيا الحوثي تتعرض لخسائر متزايدة في صفوف قياداتها ومقاتليها خلال المواجهات الدائرة مع القوات الحكومية في عدة جبهات، بينما تتواصل جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، لدحر الميليشيا واستعادة المناطق التي تسيطر عليها
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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