لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

فتاة تبتز اخرى بنشر صورها مقابل هذا الامر بعدن(تفاصيل صادمة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فتاة تبتز اخرى بنشر صورها مقابل هذا الامر بعدن(تفاصيل صادمة) - أخبار كلمتك

فتاة تبتز اخرى بنشر صورها مقابل هذا الامر بعدن(تفاصيل صادمة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف خبير رقمي عن قيام فتاة بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها مقابل ١٠ الف سعودي 
وقال الخبير الرقمي صالح الشطيري:قصة حقيقه تصدم المجتمع فتاه ضاع هاتفها وفيها صورها حط على يد فتاه أخرى مبتزه هددتها بنشر صورها او ١٠ الف سعودي .
واضاف:تسليمها كاش بمكان حددته المبتزه بشكل مفاجأه وبطريقه خطيره جدا جدآ من كريتر الى المعلا مشي على الاقدام من أجل عدم القبض عليها ومسكينة استعجلت ومع الخوف باعت الذهب وسلمت للمبتزة
١٠ ألف سعودي من أجل عدم نشر صورها استرجاع هاتفها

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

اسرة المختطف علي عشال تحسم الجدل بشان الجثة التي تم العثور عليها في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق