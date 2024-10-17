كشف خبير رقمي عن قيام فتاة بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها مقابل ١٠ الف سعودي
وقال الخبير الرقمي صالح الشطيري:قصة حقيقه تصدم المجتمع فتاه ضاع هاتفها وفيها صورها حط على يد فتاه أخرى مبتزه هددتها بنشر صورها او ١٠ الف سعودي .
واضاف:تسليمها كاش بمكان حددته المبتزه بشكل مفاجأه وبطريقه خطيره جدا جدآ من كريتر الى المعلا مشي على الاقدام من أجل عدم القبض عليها ومسكينة استعجلت ومع الخوف باعت الذهب وسلمت للمبتزة
١٠ ألف سعودي من أجل عدم نشر صورها استرجاع هاتفها
فتاة تبتز اخرى بنشر صورها مقابل هذا الامر بعدن(تفاصيل صادمة) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:27 صباحاً - كلمتك/خاص:
كشف خبير رقمي عن قيام فتاة بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها مقابل ١٠ الف سعودي
كشف خبير رقمي عن قيام فتاة بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها مقابل ١٠ الف سعودي
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