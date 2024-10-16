التفاصيل كاملة للبشارة السارة الصادرة من الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، بتسفير (44) من الجرحى بمحافظة تعز للعلاج في الخارج تقديرا لما قدموه من تضحيات في سبيل تحرير المحافظة.

وبحسب الإدارة العامة للإعلام بديوان عام محافظة تعز فإن التوجيهات صدرت بناء على مذكرة مرفوعة من محافظ تعز، نبيل شمسان، لرئيس مجلس القيادة والتي تضمنت طلب التوجيه بتسفير (44) جريح الذين تستدعي حالتهم الصحية العلاج في الخارج بناء على كشوفات أعدتها اللجنة الطبية،

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس، أصدر محافظ تعز توجيهاته إلى قائد محور تعز برفع صور جوازاتهم مع مرافقين الجرحى الذين تتطلب حالتهم ذلك، وتوجيه مدير الجوازات بقطع جوازات للذين ليس لديهم جوازات خلال ٢٤ ساعة.

من جانبه عبر المحافظ شمسان عن شكره وتقديره لرئيس مجلس القيادة الرئاسي على اهتمامه الكبير بالجرحى وتخفيف معاناتهم وتمكينهم من العلاج في الخارج تكريما لتضحياتهم العظيمة من أجل استعادة مؤسسات الدولة