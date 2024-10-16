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العقاب يحذر من هذا الأمر - أخبار كلمتك

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العقاب يحذر من هذا الأمر - أخبار كلمتك

العقاب يحذر من هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:40 مساءً - كلمتك: خاص

تحدث عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحقوق والحريات عن من يحاول إفشال التهدئة القائمة


وقال العقاب في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏نحذر من أي محاولة من أي طرف كان نحو الإنزلاق في إفشال التهدئة القائمة لخدمة الصراع الجاري في المنطقة

وتابع بالقول:ونؤكد على أن دعم الجهود والتحركات القائمة في تعزيز التهدئة وتنفيذ الخطوات الإنسانية والتخفيف من المعاناة التي يعاني منها الشعب كافة هي الخيار الأمثل لليمن والشعب اليمني والمنطقة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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