العقاب يحذر من هذا الأمر - أخبار كلمتك

تحدث عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحقوق والحريات عن من يحاول إفشال التهدئة القائمة



وقال العقاب في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏نحذر من أي محاولة من أي طرف كان نحو الإنزلاق في إفشال التهدئة القائمة لخدمة الصراع الجاري في المنطقة

وتابع بالقول:ونؤكد على أن دعم الجهود والتحركات القائمة في تعزيز التهدئة وتنفيذ الخطوات الإنسانية والتخفيف من المعاناة التي يعاني منها الشعب كافة هي الخيار الأمثل لليمن والشعب اليمني والمنطقة