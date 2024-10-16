بن سلمان يتحدث عن هجمات مليشيا الحوثي عقب تهديدهم بهذا الأمر من قبل امريكا - أخبار كلمتك

تحدث الصحفي اليمني خالد سلمان عن هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية

وقال الصحفي خالد سلمان في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏خفت هجمات الحوثي على السفن التجارية خلال الأسبوع الحالي وصمتت غاراته على تل أبيب.

الإمريكان وجّهوا رسالة صارمة عبر طرف ثالث للحوثي ، إن الرد الإمريكي سيكون مختلفاً هذه المرة عن سابقه ، لن يضرب الأهداف التي قُصِفت مراراً بل سيهاجم العمق الحوثي في معاقله وجسمه القيادي ، وسيغير موازين القوى بالذهاب بعيداً في دعم الشرعية والمكونات المسلحة، ويفتح الجحيم على أهم معقل حوثي: الحديدة ليس ميناءً وحسب بل تحرير كل المدينة بعمل عسكري واسع النطاق ، يعتمد إلى حد بعيد وتحديداً مايتعلق بإمساك الأرض على قوى الداخل .



وتابع خالد سلمان بالقول:

هل أستوعب الحوثي مضامين الرسالة وخفض من استهدافاته وعقلن طيشه؟

واضاف بالقول:

حتى هذا الأسبوع يبدو أنه أخذ التحذير الإمريكي بجدية ، ومع ذلك لن نستعجل بالذهاب إلى إستنتاج قطعي، فكل ذلك يبقى رهن بموقف الحوثي حال مهاجمة إيران ، ومساحة رد فعله ومدى إنضباطية الرد ،على غرار إسناد لبنان والثأر لحسن نصر الله ، الذي أكتفى بمفرقعات تم إسقاطها في الجو.



مختتما منشوره قائلاً:

القآدم تحول مفصلي جوهري ينقل المواجهة مع الحوثي ، من التأديب وقرص الأذن إلى الإطاحة الكاملة.