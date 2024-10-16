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بن سلمان يتحدث عن هجمات مليشيا الحوثي عقب تهديدهم بهذا الأمر من قبل امريكا - أخبار كلمتك

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بن سلمان يتحدث عن هجمات مليشيا الحوثي عقب تهديدهم بهذا الأمر من قبل امريكا - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن هجمات مليشيا الحوثي عقب تهديدهم بهذا الأمر من قبل امريكا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:23 مساءً - كلمتك: خاص

تحدث الصحفي اليمني خالد سلمان عن هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية

 

وقال الصحفي خالد سلمان في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏خفت هجمات الحوثي على السفن التجارية خلال الأسبوع الحالي وصمتت غاراته على تل أبيب. 
الإمريكان وجّهوا رسالة صارمة عبر طرف ثالث للحوثي ، إن الرد الإمريكي سيكون مختلفاً هذه المرة عن سابقه ، لن يضرب الأهداف التي قُصِفت مراراً  بل سيهاجم العمق الحوثي في معاقله وجسمه القيادي ،  وسيغير موازين القوى بالذهاب  بعيداً في دعم الشرعية والمكونات المسلحة، ويفتح الجحيم على أهم معقل حوثي:  الحديدة ليس ميناءً وحسب بل تحرير كل المدينة بعمل عسكري واسع النطاق ، يعتمد إلى حد بعيد وتحديداً مايتعلق بإمساك الأرض على قوى الداخل .


وتابع خالد سلمان بالقول:
هل أستوعب الحوثي مضامين الرسالة  وخفض من استهدافاته وعقلن طيشه؟

واضاف بالقول:
حتى هذا الأسبوع يبدو أنه أخذ التحذير الإمريكي بجدية ، ومع ذلك لن نستعجل بالذهاب إلى إستنتاج قطعي،  فكل ذلك يبقى رهن بموقف الحوثي حال مهاجمة إيران ، ومساحة رد فعله ومدى إنضباطية الرد ،على غرار إسناد لبنان والثأر لحسن نصر الله ، الذي أكتفى بمفرقعات تم إسقاطها في الجو.  


مختتما منشوره قائلاً:
القآدم تحول مفصلي جوهري ينقل المواجهة مع الحوثي ، من التأديب وقرص الأذن إلى الإطاحة الكاملة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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