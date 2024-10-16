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بيان مشترك مصري سعودي بشأن الأزمة اليمنية ومصير الوحدة - أخبار كلمتك

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بيان مشترك مصري سعودي بشأن الأزمة اليمنية ومصير الوحدة - أخبار كلمتك

بيان مشترك مصري سعودي بشأن الأزمة اليمنية ومصير الوحدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:47 مساءً - كلمتك: خاص

 

صدر بيان مشترك مصري سعودي في ختام زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة أكد على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني 

البيان المشترك  كشف عن دعم الجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة واستقرار ‎اليمن


أكد البيان على أهمية انخراط ‎الحوثيين بإيجابية مع جهود إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام والمحافظة على أمن واستقرار منطقة ‎البحر الأحمر

البيان المشترك اوضح ان حرية الملاحة في البحر الأحمر مطلب دولي وترتبط بمصالح العالم أجمع


وطالب البيان المشترك بضرورة تجنيب منطقة البحر الأحمر أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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