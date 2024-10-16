شخصية شهيرة تقدم استقالتها قبل قليل (الإسم والصورة) - أخبار كلمتك



اعلن الناشط المجتمعي عمر محمد الضيعة، أحد قادة مبادرة "الرايات البيضاء" لفتح الطرقات عن تقديم استقالته و الاعتذار من مواصلة المبادرات الإنسانية لفتح الخطوط في اليمن

وقال عمر الضيعة في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الليلة:

ذي يقلك انت دخلت مبادرات الخطوط كي تحصل على اعجابات ومتابعة

ذي يقلك انت تريد تشتهر وتدور فصاع

ذي يقلك انت ذي تشوف ان قدهم موافقين يفتحون الخطوط وانت تاتي تتصدر المشهد

وانهم قدهم سادين يفتحون ومنسقين

الكلام الموجع والمستفز كثير

ونحن لسنا حيوانات او جماد او حجار

نحن بشر ولدينا احساس

والله اني ذي اتحرك من جيبي بترول ومصاريف وبين اتحرك كل الاتجهات من جيبي الخاص واتحدا ابوه اي واحد يقول انه قد شارك معي حتى بريال واحد

بذلنا انفسنا لصالح الخطوط والمبادرات

نتحرك من جيوبنا

نغامر باقتراح مبادرات قد تعرضنا لاي خطر

باي وقت تتعرض للامساك والتحقيق

وقد وصل بي الامر للسجن في بعض المبادرات تعرضت للتوقف للمسائلة

ومش بعيد تذهب لاي منطقه تماس ويقرح راسك وانت بتسعي في المبادرات

وتابع بالقول:

ورغم كل ذالك الذي حصل

لم نسلم من السب والشتم والاتهام

لم نسلم من السنتكم وكتاباتكم المستفزه

لم اعد استطيع التحمل لاكثر من ذالك

وسيسهل الله غيري ليواصل المبادرات

اما انا فلم اعد قادرا للمواصلة

واردف بالقول:

واي شخص تابع صفحتي موخرا او صادقني موخرا لاجل ان يري ويتابع الخطوط والمبادرات فيها

ارجو منكم الغاء الصداقه والاعجاب والا يكات كل واحد يشل حقه الايكات معه



واختتم عمر الضيعة منشوره قائلاً:

معاد بازيد اطول عليكم بالمنشور

اعلن استقالتي عن مواصلة المبادرات الإنسانية لفتح الخطوط في اليمن

وفقكم الله وسدد خطاكم وتحياتي للجميع

والفعو منكم لاشي جاء مني اي زله

عمر محمد على الضيعة