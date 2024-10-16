الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

مواقع التواصل الإجتماعي تعج بهذه الصور القادمة من عدن(لايصدق) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواقع التواصل الإجتماعي تعج بهذه الصور القادمة من عدن(لايصدق) - أخبار كلمتك

مواقع التواصل الإجتماعي تعج بهذه الصور القادمة من عدن(لايصدق) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:55 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

 

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لعدن اليوم وبشكل كبير

 

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة وأخرى قديمة للمكان الذي تم فيه أنشأ حديقة الطفلة حنين البكري 


هذا وتم ‏تسمية احد الحدائق الجديدة بالمنصورة في ‎عدن باسم الطفلة ‎حنين_البكري تخليدًا لذكراها

هذا وكانت الطفلة حنين قد قضت برصاص "حسين هرهرة" أثناء قيامه بالاعتداء والتهجم على سيارة والدها، وعندما جرى تقديم الجاني للمحاكمة عفا عنه والد الطفلة بعد أن أُثيرت القضية بشكل واسع على الرأي العام


هذا وعلق د. ياسر اليافعي بالقول:

‏عدن الحبيبة مدينة رائعة بجمالها، وشوارعها الواسعة، خاصة في مناطق مثل المنصورة وبير فضل والمناطق الجديدة.

وتابع بالقول:
ما ينقصها فقط هو بعض التنظيم والترتيب. شاهدوا الفرق بين الصورتين، وستلاحظون بوضوح مدى تأثير الترتيب على إحداث الفرق بين الفوضى والنظام. الجهود التي يبذلها المحافظ أحمد حامد لملس ومدير عام المنصورة تستحق منا كل الشكر والتقدير.

daec5c2431.jpg770a4fa67e.jpg

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق