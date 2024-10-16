مواقع التواصل الإجتماعي تعج بهذه الصور القادمة من عدن(لايصدق) - أخبار كلمتك

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لعدن اليوم وبشكل كبير

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة وأخرى قديمة للمكان الذي تم فيه أنشأ حديقة الطفلة حنين البكري



هذا وتم ‏تسمية احد الحدائق الجديدة بالمنصورة في ‎عدن باسم الطفلة ‎حنين_البكري تخليدًا لذكراها

هذا وكانت الطفلة حنين قد قضت برصاص "حسين هرهرة" أثناء قيامه بالاعتداء والتهجم على سيارة والدها، وعندما جرى تقديم الجاني للمحاكمة عفا عنه والد الطفلة بعد أن أُثيرت القضية بشكل واسع على الرأي العام



هذا وعلق د. ياسر اليافعي بالقول:

‏عدن الحبيبة مدينة رائعة بجمالها، وشوارعها الواسعة، خاصة في مناطق مثل المنصورة وبير فضل والمناطق الجديدة.

وتابع بالقول:

ما ينقصها فقط هو بعض التنظيم والترتيب. شاهدوا الفرق بين الصورتين، وستلاحظون بوضوح مدى تأثير الترتيب على إحداث الفرق بين الفوضى والنظام. الجهود التي يبذلها المحافظ أحمد حامد لملس ومدير عام المنصورة تستحق منا كل الشكر والتقدير.