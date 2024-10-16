رئيس مجلس القيادة يستقبل في عدن سفراء الاتحاد الاوروبي - أخبار كلمتك

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس، وسفراء فرنسا، المانيا، هولندا، رومانيا، واليونان، وذلك بحضور مستشار رئيس مجلس القيادة المهندس حيدر ابوبكر العطاس.

وفي اللقاء وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفراء الاوروبيين امام تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية، والجهود المطلوبة لاستعادة مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وجدد فخامته تمسك مجلس القيادة والحكومة بقرار مجلس الامن 2216 باعتباره خارطة طريق مثلى لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدا في هذا السياق الدعم الكامل للجهود التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، من اجل إطلاق عملية سياسية شاملة، وتحسين الاوضاع المعيشية للشعب اليمني التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وتطرق اللقاء، الى مسار الاصلاحات الاقتصادية، والادارية، والتدخلات الاوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، ومضاعفة تعهداتها الانسانية، والانمائية في مختلف المجالات.

من جانبهم أكد سفراء الاتحاد الاوربي، استمرار دعم بلدانهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والمضي في توسيع التمثيل الدبلوماسي للدول الاوربية في العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز حضورها الانمائي والانساني على كافة المستويات.

واشاد السفراء الاوروبيون بموقف مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة وتعاطيهم الايجابي مع جهود السلام، ومبادرات خفض التصعيد التي ترعاها الامم المتحدة.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة صالح المقالح.