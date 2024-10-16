قال المحامي وضاح القطيش:لو علمتم ما تعانيه أسر السجناء في غياب فلذات أكبادهم ما تأخرتم عن الإفراج عنهم وللأسف فإن تعييناتكم لبعض المسؤولين في مواقع النفوذ والسلطة على حريات الناس وحقوقهم ليس لديهم أدنى مسؤولية أو فهم بالقانون !
واضاف:شكلكم نسيتم تخرجوا المحابيس حق 26 سبتمبر .. لأنه مش معقول محتجزين لهم هكذا طول المدة هذه وإلى يومنا هذا وقد قلتم لنا هي يوم يومين منتظرين توصل التوجيهات ونخرجهم ما فيش عليهم حاجه قلنا نذكركم اليوم قد احنا 16 أكتوبر !
محامي بارز يتحدث عن المعتقلين بسبب رفع العلم في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:35 مساءً - كلمتك/خاص:
قال المحامي وضاح القطيش:لو علمتم ما تعانيه أسر السجناء في غياب فلذات أكبادهم ما تأخرتم عن الإفراج عنهم وللأسف فإن تعييناتكم لبعض المسؤولين في مواقع النفوذ والسلطة على حريات الناس وحقوقهم ليس لديهم أدنى مسؤولية أو فهم بالقانون !
قال المحامي وضاح القطيش:لو علمتم ما تعانيه أسر السجناء في غياب فلذات أكبادهم ما تأخرتم عن الإفراج عنهم وللأسف فإن تعييناتكم لبعض المسؤولين في مواقع النفوذ والسلطة على حريات الناس وحقوقهم ليس لديهم أدنى مسؤولية أو فهم بالقانون !
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