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محامي بارز يتحدث عن المعتقلين بسبب رفع العلم في صنعاء - أخبار كلمتك

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محامي بارز يتحدث عن المعتقلين بسبب رفع العلم في صنعاء - أخبار كلمتك

محامي بارز يتحدث عن المعتقلين بسبب رفع العلم في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:35 مساءً - كلمتك/خاص:

قال المحامي وضاح القطيش:لو علمتم ما تعانيه أسر السجناء في غياب فلذات أكبادهم ما تأخرتم عن الإفراج عنهم وللأسف فإن تعييناتكم لبعض المسؤولين في مواقع النفوذ والسلطة على حريات الناس وحقوقهم ليس لديهم أدنى مسؤولية أو فهم بالقانون !
واضاف:شكلكم نسيتم تخرجوا المحابيس حق 26 سبتمبر .. لأنه مش معقول محتجزين لهم هكذا طول المدة هذه وإلى يومنا هذا وقد قلتم لنا هي يوم يومين منتظرين توصل التوجيهات ونخرجهم ما فيش عليهم حاجه قلنا نذكركم اليوم قد احنا 16 أكتوبر !

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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