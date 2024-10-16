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امرأة تقوم بامر مؤلم عقب رفض الحوثيين اطلاق سراحه نجلها اثر رفعه هذا العلم - أخبار كلمتك

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امرأة تقوم بامر مؤلم عقب رفض الحوثيين اطلاق سراحه نجلها اثر رفعه هذا العلم - أخبار كلمتك

امرأة تقوم بامر مؤلم عقب رفض الحوثيين اطلاق سراحه نجلها اثر رفعه هذا العلم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:12 مساءً - كلمتك/خاص:

لازالت مليشيا الحوثيين تعتقل العشرات بسبب رفع اعلام اليمن احتفالا بثورة ٢٦ سبتمبر.
وقالت هدى عايض:اللهم يامسهل الشديد وياملين الحديد، ويامنجز الوعيد، ويامن هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع طريق.
واضافت: بك أدفع مالاأطيق، ارحم قلب أم التاع على ابنها وفك أسره اللهم قر عيني برؤية ابني ولاحول ولاقوة إلا بالله

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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