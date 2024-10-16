لازالت مليشيا الحوثيين تعتقل العشرات بسبب رفع اعلام اليمن احتفالا بثورة ٢٦ سبتمبر.
وقالت هدى عايض:اللهم يامسهل الشديد وياملين الحديد، ويامنجز الوعيد، ويامن هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع طريق.
واضافت: بك أدفع مالاأطيق، ارحم قلب أم التاع على ابنها وفك أسره اللهم قر عيني برؤية ابني ولاحول ولاقوة إلا بالله
امرأة تقوم بامر مؤلم عقب رفض الحوثيين اطلاق سراحه نجلها اثر رفعه هذا العلم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:12 مساءً - كلمتك/خاص:
لازالت مليشيا الحوثيين تعتقل العشرات بسبب رفع اعلام اليمن احتفالا بثورة ٢٦ سبتمبر.
لازالت مليشيا الحوثيين تعتقل العشرات بسبب رفع اعلام اليمن احتفالا بثورة ٢٦ سبتمبر.
0 تعليق