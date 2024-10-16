رجل دين بارز يتحدث عن الاوضاع بعدن يوكد هذا الامر - أخبار كلمتك

قال الشيخ علي المحثوثي في منشورًا على موقع "فيسبوك" إن أي داعية أو عالم يعيش في الخارج ، ولايعنيه مايجري في الداخل، ولايتواصل بإخوانه، ولايستشعر حالهم، فليس داعية ولا دعوة".

وأضاف: "بل هي وظيفة ومهرة يأكل بها ويشرب، ويعيش بها حياة الرخاء والسلامة والهروب من الابتلاء وضريبة الدعوة".

وتابع: "الدعوة شعور، وحس، ومسؤولية، وتواصل، وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأيما عضو جسد لايشتكي لألم الجسد، فهو مشلول انقطع عنه الدم أو مقطوع، وأولى الناس بحديث الجسد الواحد هم الدعاة".

