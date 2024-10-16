الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

رجل دين بارز يتحدث عن الاوضاع بعدن يوكد هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رجل دين بارز يتحدث عن الاوضاع بعدن يوكد هذا الامر - أخبار كلمتك

رجل دين بارز يتحدث عن الاوضاع بعدن يوكد هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الشيخ علي المحثوثي في منشورًا على موقع "فيسبوك" إن أي داعية أو عالم يعيش في الخارج ، ولايعنيه مايجري في الداخل، ولايتواصل بإخوانه، ولايستشعر حالهم، فليس داعية ولا دعوة".

 

وأضاف: "بل هي وظيفة ومهرة يأكل بها ويشرب، ويعيش بها حياة الرخاء والسلامة والهروب من الابتلاء وضريبة الدعوة".

 

وتابع: "الدعوة شعور، وحس، ومسؤولية، وتواصل، وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأيما عضو جسد لايشتكي لألم الجسد، فهو مشلول انقطع عنه الدم أو مقطوع، وأولى الناس بحديث الجسد الواحد هم الدعاة".
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

محل لبيع الأسماك في عدن يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق