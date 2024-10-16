اول تحذير اممي من هذا الامر في الحديدة - أخبار كلمتك

حذّر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الجنرال المتقاعد مايكل بيري، من تصاعد التوترات في محافظة الحديدة اليمنية؛ بسبب التصعيد الإقليمي.

وقال بيري -خلال إحاطته في مشاورات مغلقة بمجلس الأمن- إن موانئ الحديدة، التي تعد حيوية لملايين اليمنيين، تعمل ولكنها معرضة لخطر المزيد من التصعيد.

وتطرق المسؤول الأممي إلى الغارات الجوية الأخيرة، التي تهدد البنية التحتية الرئيسية في المحافظة، ودعا إلى خفض التصعيد بشكل عاجل، وتقديم الدعم الدولي لحماية الجهود الإنسانية.

وقبل نحو أسبوعين، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف في محافظة الحديدة، مؤكدا أنه هاجم محطات توليد الطاقة الكهربائية والميناء.

