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اول تحذير اممي من هذا الامر في الحديدة - أخبار كلمتك

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اول تحذير اممي من هذا الامر في الحديدة - أخبار كلمتك

اول تحذير اممي من هذا الامر في الحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - كلمتك/خاص:

حذّر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الجنرال المتقاعد مايكل بيري، من تصاعد التوترات في محافظة الحديدة اليمنية؛ بسبب التصعيد الإقليمي.

وقال بيري -خلال إحاطته في مشاورات مغلقة بمجلس الأمن- إن موانئ الحديدة، التي تعد حيوية لملايين اليمنيين، تعمل ولكنها معرضة لخطر المزيد من التصعيد.

وتطرق المسؤول الأممي إلى الغارات الجوية الأخيرة، التي تهدد البنية التحتية الرئيسية في المحافظة، ودعا إلى خفض التصعيد بشكل عاجل، وتقديم الدعم الدولي لحماية الجهود الإنسانية.

وقبل نحو أسبوعين، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف في محافظة الحديدة، مؤكدا أنه هاجم محطات توليد الطاقة الكهربائية والميناء.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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