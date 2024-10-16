الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

رئيس مجلس القيادة يتسلم اوراق اعتماد السفير الروماني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس مجلس القيادة يتسلم اوراق اعتماد السفير الروماني - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يتسلم اوراق اعتماد السفير الروماني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:36 مساءً - كلمتك/خاص:

تسلم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اوراق اعتماد سفير جمهورية رومانيا الصديقة جورج كريستيان مايور، الذي نقل لفخامته تحيات القيادة الرومانية، وتمنياتها له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الامن والاستقرار، والسلام.

وعقب ذلك التقى فخامة الرئيس، بالسفير الروماني، متطرقا للعلاقات  الثنائية بين البلدين خصوصا في المجال التعليمي، ومستجدات الوضع على الساحة اليمنية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير الروماني، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للقيام بمهامه في خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين على اكمل وجه.

حضر مراسم تسليم اوراق الاعتماد واللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق