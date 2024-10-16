رئيس مجلس القيادة يتسلم اوراق اعتماد السفير الروماني - أخبار كلمتك

تسلم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اوراق اعتماد سفير جمهورية رومانيا الصديقة جورج كريستيان مايور، الذي نقل لفخامته تحيات القيادة الرومانية، وتمنياتها له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الامن والاستقرار، والسلام.

وعقب ذلك التقى فخامة الرئيس، بالسفير الروماني، متطرقا للعلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا في المجال التعليمي، ومستجدات الوضع على الساحة اليمنية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير الروماني، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للقيام بمهامه في خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين على اكمل وجه.

حضر مراسم تسليم اوراق الاعتماد واللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.