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الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من البنك المركزي بعدن والوضع الاقتصادي - أخبار كلمتك

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الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من البنك المركزي بعدن والوضع الاقتصادي - أخبار كلمتك

الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من البنك المركزي بعدن والوضع الاقتصادي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:20 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين يزورون عدن حالياً، دعمهم لجهود البنك المركزي اليمني في تحقيق استقرار العملة.

 

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفراء بقيادة البنك المركزي في عدن، بحضور نائب محافظ البنك.


ونشر حساب الاتحاد الأوروبي في اليمن على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) تغريدة جاء فيها: "لقاء هام مع سفراء الاتحاد الأوروبي ونائب محافظ البنك المركزي اليمني د. باناجة، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والسياسة النقدية. أكد السفراء على أهمية دعم جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار العملة وضمان التدفق المناسب للنقد الأجنبي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية."
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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