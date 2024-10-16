الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من البنك المركزي بعدن والوضع الاقتصادي - أخبار كلمتك

أكد سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين يزورون عدن حالياً، دعمهم لجهود البنك المركزي اليمني في تحقيق استقرار العملة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفراء بقيادة البنك المركزي في عدن، بحضور نائب محافظ البنك.



ونشر حساب الاتحاد الأوروبي في اليمن على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) تغريدة جاء فيها: "لقاء هام مع سفراء الاتحاد الأوروبي ونائب محافظ البنك المركزي اليمني د. باناجة، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والسياسة النقدية. أكد السفراء على أهمية دعم جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار العملة وضمان التدفق المناسب للنقد الأجنبي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية."

