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فتحي بن لزرق يتحدث عن الضالع هل هي شمالية ام جنوبية ويؤكد هذا الامر لاول مرة - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يتحدث عن الضالع هل هي شمالية ام جنوبية ويؤكد هذا الامر لاول مرة - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يتحدث عن الضالع هل هي شمالية ام جنوبية ويؤكد هذا الامر لاول مرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:04 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي فتحي بن لزرق:جدال عنيف بين (بعض)  اصحاب الضالع ويافع  فيما اذا كانت الضالع جنوبية ام شمالية ..!؟ياجماعة صلوا عالنبي ايش النقاشات الغريبة هذه؟الضالع لإ شمالية ولا جنوبية..
واضاف:(الضالع) يمنية وجزء من وطننا اليمني الكبير ويافع كذلك وأبين وحضرموت وعدن وكل شبر من جنوبنا الحبيب الإنفصال لايعني الإنسلاخ من الهوية الأم هويتنا يمنية وستظل بدولة يمنية واحدة ام بمليون دولة.
واختتم:الضالع موطن الإباء والنخوة والعزة والكرامة واي ملاحظات حول هذه المنطقة بعد ٢٠١٥ ، اقسم بمن برفع السماء انها شوائب لن تغطي مهما حصل عن منطقة اصيلة وعظيمة وقدمت طوال عقود من الزمان سلسلة من المناضلين الشرفاء والسياسيين الحكماء وأنقى الناس وأطيبهم..
لا تظلموا الضالع لخطأ ما هنا او هناك..
ترفعوا عن مثل هذه النقاشات ، نرجوكم …
كل المحبة للضالع ويافع وكل وطننا اليمني الحبيب.
فتحي بن لزرق
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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