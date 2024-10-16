فتحي بن لزرق يتحدث عن الضالع هل هي شمالية ام جنوبية ويؤكد هذا الامر لاول مرة - أخبار كلمتك

قال الصحفي فتحي بن لزرق:جدال عنيف بين (بعض) اصحاب الضالع ويافع فيما اذا كانت الضالع جنوبية ام شمالية ..!؟ياجماعة صلوا عالنبي ايش النقاشات الغريبة هذه؟الضالع لإ شمالية ولا جنوبية..

واضاف:(الضالع) يمنية وجزء من وطننا اليمني الكبير ويافع كذلك وأبين وحضرموت وعدن وكل شبر من جنوبنا الحبيب الإنفصال لايعني الإنسلاخ من الهوية الأم هويتنا يمنية وستظل بدولة يمنية واحدة ام بمليون دولة.

واختتم:الضالع موطن الإباء والنخوة والعزة والكرامة واي ملاحظات حول هذه المنطقة بعد ٢٠١٥ ، اقسم بمن برفع السماء انها شوائب لن تغطي مهما حصل عن منطقة اصيلة وعظيمة وقدمت طوال عقود من الزمان سلسلة من المناضلين الشرفاء والسياسيين الحكماء وأنقى الناس وأطيبهم..

لا تظلموا الضالع لخطأ ما هنا او هناك..

ترفعوا عن مثل هذه النقاشات ، نرجوكم …

كل المحبة للضالع ويافع وكل وطننا اليمني الحبيب.

فتحي بن لزرق

