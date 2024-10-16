اليافعي يعلق على عودة العطاس إلى عدن بعد غياب دام لأكثر من ٣٠ عام - أخبار كلمتك

علق الإعلامي ياسر اليافعي على عودة العطاس مجددا إلى العاصمة عدن .

وقال اليافعي: ‏رئيس أول حكومة في في عهد الوحدة يعود مجددًا إلى العاصمة عدن بعد مغادرته لها عام 1994 عقب اجتياح الجيش الشمالي للجنوب.

وتساءل: ما الذي قد تضيفه هذه الزيارة للعاصمة وللقضية الجنوبية بشكل عام؟ وهل لا يزال حيدر العطاس قادرًا على المساهمة بعد كل هذه السنوات؟

وعاد رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً ورئيس أول حكومة لدولة الوحدة المهندس حيدر أبوبكر العطاس إلى عدن بعد غياب دام ثلاثين عاماً منذ أن غادرها في حرب صيف 94م الظالمة التي أودت بمشروع الوحدة اليمنية