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اليافعي يعلق على عودة العطاس إلى عدن بعد غياب دام لأكثر من ٣٠ عام - أخبار كلمتك

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اليافعي يعلق على عودة العطاس إلى عدن بعد غياب دام لأكثر من ٣٠ عام - أخبار كلمتك

اليافعي يعلق على عودة العطاس إلى عدن بعد غياب دام لأكثر من ٣٠ عام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:43 صباحاً - كلمتك/ خاص

علق الإعلامي ياسر اليافعي على عودة العطاس مجددا إلى العاصمة عدن .

وقال اليافعي: ‏رئيس أول حكومة في في عهد الوحدة يعود مجددًا إلى العاصمة عدن بعد مغادرته لها عام 1994 عقب اجتياح الجيش الشمالي للجنوب.

وتساءل: ما الذي قد تضيفه هذه الزيارة للعاصمة وللقضية الجنوبية بشكل عام؟ وهل لا يزال حيدر العطاس قادرًا على المساهمة بعد كل هذه السنوات؟

وعاد رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً ورئيس أول حكومة لدولة الوحدة المهندس حيدر أبوبكر العطاس إلى عدن بعد غياب دام ثلاثين عاماً منذ أن غادرها في حرب صيف 94م الظالمة التي أودت بمشروع الوحدة اليمنية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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