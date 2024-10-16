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جماعة الحوثي تدفع بتعزيزات إلى ثلاث محافظات - أخبار كلمتك

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جماعة الحوثي تدفع بتعزيزات إلى ثلاث محافظات - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تدفع بتعزيزات إلى ثلاث محافظات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:43 صباحاً - كلمتك/ خاص

دفعت جماعة الحوثي بتعزيزات عسكرية صوب ثلاثة محافظة واقعة تحت سيطرتها.

واوضحت المصادر، ان جماعة الحوثي بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، تعزيز تحصيناتها في المناطق المحيطة بصنعاء وصعدة والحديدة، مع تركيزهم على حفر أنفاق وبناء ملاجئ تحت الأرض لتخزين أسلحة متطورة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة.

يأتي ذلك بعد الحديث عن احتمالية تجدد الحرب وتأكيد وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري، على أهبة الاستعداد للتحرك نحو صنعاء في أي لحظة،

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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