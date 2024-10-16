جماعة الحوثي تدفع بتعزيزات إلى ثلاث محافظات - أخبار كلمتك

دفعت جماعة الحوثي بتعزيزات عسكرية صوب ثلاثة محافظة واقعة تحت سيطرتها.

واوضحت المصادر، ان جماعة الحوثي بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، تعزيز تحصيناتها في المناطق المحيطة بصنعاء وصعدة والحديدة، مع تركيزهم على حفر أنفاق وبناء ملاجئ تحت الأرض لتخزين أسلحة متطورة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة.

يأتي ذلك بعد الحديث عن احتمالية تجدد الحرب وتأكيد وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري، على أهبة الاستعداد للتحرك نحو صنعاء في أي لحظة،