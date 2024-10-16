الكشف عن السبب الرئيسي للتقلبات الحادة في سعر الصرف - أخبار كلمتك

قال نائب محافظ البنك المركزي، محمد عمر باناجه "أن هذه التقلبات الحادة في سعر الصرف تعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد والذي يؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي".

وأضاف خلال لقاء مع سفراء الدول الأوروبية، يوم الثلاثاء في عدن "أن إدارة البنك المركزي تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة".

وناقش نائب محافظ البنك عدد من الموضوعات المتعلقة بمستوى تنفيذ بنود اتفاق يوليو 2024، الذي جرى تحت رعاية المبعوث الأممي، مع ميلشيات الحوثي.

وأوضح نائب المحافظ "أن البنك المركزي اليمني استجاب بالكامل لكافة البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب نظام السويفت عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن".

وأشار إلى "أن الطرف الآخر (الحوثيين) لم يتخذ أي خطوات ملموسة ولم يصدر حتى بياناً يعبر عن حسن النوايا".