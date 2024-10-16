إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمفتي الجمهورية اللبنانية دعم مصر الكامل لبيروت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمفتي الجمهورية اللبنانية دعم مصر الكامل لبيروت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان - أخبار كلمتك

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بالصور .. تشييع مهيب لجثمان القائد السليماني في شبوة - أخبار كلمتك

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بالصور .. تشييع مهيب لجثمان القائد السليماني في شبوة - أخبار كلمتك

بالصور .. تشييع مهيب لجثمان القائد السليماني في شبوة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:55 صباحاً - شيع العشرات من أبناء محافظة شبوة صباح الأربعاء جثمان القائد احمد السليماني الى مثواه الاخير .

وشيع جثمان القائد السليماني الى مثواه الاخير في منطقة المذنب بعتق شبوة .

وتحصل كلمتك على صور من مراسم التشييعdb6e677536.jpg5d3ab4569a.jpgdb1dbdd4e9.jpg1fbfc60463.jpgbab96e0702.jpg5fb2d094f3.jpg8c71351184.jpg

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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