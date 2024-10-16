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بالصور .. الانتهاء من أعمال الصيانة في مشروع خط جولة السفينة بعدن - أخبار كلمتك

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بالصور .. الانتهاء من أعمال الصيانة في مشروع خط جولة السفينة بعدن - أخبار كلمتك

بالصور .. الانتهاء من أعمال الصيانة في مشروع خط جولة السفينة بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:38 صباحاً - كلمتك/ خاص

انتهت اعمال الصيانة في مشروع خط جولة #السفينة إلى جولة #بنك_عدن (الكثيري سابقاً) بمديرية #المنصورة بالعاصمة #عدن ، بحلة جديدة ومظهر جميل. 

حيث تم إنجاز هذا المشروع بعد جهود كبيرة تحت قيادة المهندس سالم محمد الحريزي، وزير الأشغال العامة والطرق، ومعالي وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، والمهندس معين محمد الماس، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، والأستاذ أحمد علي الداؤودي، مدير عام مديرية المنصورة.

كما ساهم كادر نسائي مؤهل في هذا الإنجاز، بقيادة المهندسة أرين عبدالله صالح، مديرة المشروع، وزميلتها المهندسة رابعة عبدالولي، التي أشرفت على سير العمل. 

يبرز هذا المشروع كدليل على كفاءة وقدرة المرأة في قيادة المشاريع، إلى جانب دور الرجل، مما يعكس أهمية التعاون بين الجنسين. 

تُعتبر هذه الخطوة مهمة في تمكين المرأة في مجالات القيادة والإدارة، وتعزز من فرصها في قيادة المشاريع في المحافظات، مما يسهم في تطوير المجتمع والنهوض بالبنية التحتية.

جرى العمل في المشروع بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن وبتوجيهات وزارة الاشغال العامة والطرق.4c4b8c7ae3.jpg89d0fe90b3.jpg39da2f65b4.jpg

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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