بالصور .. الانتهاء من أعمال الصيانة في مشروع خط جولة السفينة بعدن - أخبار كلمتك

انتهت اعمال الصيانة في مشروع خط جولة #السفينة إلى جولة #بنك_عدن (الكثيري سابقاً) بمديرية #المنصورة بالعاصمة #عدن ، بحلة جديدة ومظهر جميل.

حيث تم إنجاز هذا المشروع بعد جهود كبيرة تحت قيادة المهندس سالم محمد الحريزي، وزير الأشغال العامة والطرق، ومعالي وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، والمهندس معين محمد الماس، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، والأستاذ أحمد علي الداؤودي، مدير عام مديرية المنصورة.

كما ساهم كادر نسائي مؤهل في هذا الإنجاز، بقيادة المهندسة أرين عبدالله صالح، مديرة المشروع، وزميلتها المهندسة رابعة عبدالولي، التي أشرفت على سير العمل.

يبرز هذا المشروع كدليل على كفاءة وقدرة المرأة في قيادة المشاريع، إلى جانب دور الرجل، مما يعكس أهمية التعاون بين الجنسين.

تُعتبر هذه الخطوة مهمة في تمكين المرأة في مجالات القيادة والإدارة، وتعزز من فرصها في قيادة المشاريع في المحافظات، مما يسهم في تطوير المجتمع والنهوض بالبنية التحتية.

جرى العمل في المشروع بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن وبتوجيهات وزارة الاشغال العامة والطرق.