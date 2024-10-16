تمكن امن المهرة من القبض على شاب ابتز فتيات بصورهن
أفاد مصدر أمني أن المدعو (ا.ع.ا.ق) اعترف خلال التحقيقات بابتزاز (14) امرأة من مختلف المحافظات عبر تطبيق "سناب شات" باستخدام أسماء وهمية وتحقيق مكاسب مالية منهن، مشيرا إلى أنه تم إحالة المتهم مع المضبوطات إلى النيابة لمتابعة القضية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.
القبض على شاب ابتز فتيات بصورهن مقابل هذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:18 صباحاً - كلمتك/خاص:
تمكن امن المهرة من القبض على شاب ابتز فتيات بصورهن
تمكن امن المهرة من القبض على شاب ابتز فتيات بصورهن
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