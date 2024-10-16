اقدمت عدد من قيادات الحوثيين بينهم مدير امن اب بالبسط على ارضية .
وقالت مصادر:ان قيادات تابعة للحوثيين بينهم مدير امن محافظة اب وعضو مجلس شورى الحوثيين قاموا بالاستيلاء على أرض تتبع بعض الايتام في قرية الكرابه عزلة السارة بمديرية العدين
واضافت:الحوثيين اعتقلوا الواصي على الايتام وتم الزج به في السجن.
مدير الامن وقيادات بارزة يبسطون على ارض تابعة للايتام(فيديو) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 01:39 صباحاً - كلمتك/خاص:
اقدمت عدد من قيادات الحوثيين بينهم مدير امن اب بالبسط على ارضية .
اقدمت عدد من قيادات الحوثيين بينهم مدير امن اب بالبسط على ارضية .
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