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مدير الامن وقيادات بارزة يبسطون على ارض تابعة للايتام(فيديو) - أخبار كلمتك

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مدير الامن وقيادات بارزة يبسطون على ارض تابعة للايتام(فيديو) - أخبار كلمتك

مدير الامن وقيادات بارزة يبسطون على ارض تابعة للايتام(فيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 01:39 صباحاً - كلمتك/خاص:

اقدمت عدد من قيادات الحوثيين بينهم مدير امن اب بالبسط على ارضية .
وقالت مصادر:ان قيادات تابعة للحوثيين بينهم مدير امن محافظة اب وعضو مجلس شورى الحوثيين قاموا بالاستيلاء على أرض تتبع بعض الايتام في قرية الكرابه عزلة السارة بمديرية العدين 
واضافت:الحوثيين اعتقلوا الواصي على الايتام وتم الزج به في السجن.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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