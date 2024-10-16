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قيادي حوثي شهير:اعمل اعلانات بصنعاء يشاهدها عدد كبير مقابل كيس(شمة) - أخبار كلمتك

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قيادي حوثي شهير:اعمل اعلانات بصنعاء يشاهدها عدد كبير مقابل كيس(شمة) - أخبار كلمتك

قيادي حوثي شهير:اعمل اعلانات بصنعاء يشاهدها عدد كبير مقابل كيس(شمة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 01:23 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال القيادي الحوثي حسين الاملحي:ظهرت باعلان لمطعم كباب بصنعاء مقابل وجبة كون الاعلانات هي الي تاكلنا وقاموا الناس بحملة علي وقالوا اننا اكلت رواتبهم لاننا اكل كباب.
واضاف:نحن نعمل اعلانات وتننشر بصورة كبيرة مقابل حبتيت سجارة او مكان سلته او كيس شمة لكن بالسعودية المشاهير يعملوا اعلان يتجاوز ٢٠ الف سعودي.

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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