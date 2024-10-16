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قيادي حوثي:اعتقلت لمدة شهر داخل الضغاطة بسجن انفرادي بصنعاء وتم عرض هذا الفيديو علي داخل المعتقل - أخبار كلمتك

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قيادي حوثي:اعتقلت لمدة شهر داخل الضغاطة بسجن انفرادي بصنعاء وتم عرض هذا الفيديو علي داخل المعتقل - أخبار كلمتك

قيادي حوثي:اعتقلت لمدة شهر داخل الضغاطة بسجن انفرادي بصنعاء وتم عرض هذا الفيديو علي داخل المعتقل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:51 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف القيادي الحوثي حسين الاملحي تفاصيل اعتقاله من قبل مليشيا الحوثيين في صنعاء.
وقال حسين الاملحي:اعتقلت لمدة ٢٨ يوم داخل سجن انفرادي وداخل ضعاطة بصنعاء بسبب انتقاد لاشخاص وكاننا مع داعش او قتلت الصماد.
واضاف:الحاوري كان يطلع بفيديوهات ينتقد الحوثيين باسمي وانا داخل الضغاطة تم عرض فيديو الحاوري علي وطلبوا مني الرد الا اني رفضت.
واختتم:للاسف كنت اتضامن مع اي قضية بصنعاء وعند اعتقالي لم يلتفت لي احد حتى من كنت اخذ الدورات انا وهم تركوني وتعرضت للتعذيب وخرجت بوساطة بعد بحث طويل.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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