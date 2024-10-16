قيادي حوثي:اعتقلت لمدة شهر داخل الضغاطة بسجن انفرادي بصنعاء وتم عرض هذا الفيديو علي داخل المعتقل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:51 صباحاً - كلمتك/خاص:
كشف القيادي الحوثي حسين الاملحي تفاصيل اعتقاله من قبل مليشيا الحوثيين في صنعاء.
كشف القيادي الحوثي حسين الاملحي تفاصيل اعتقاله من قبل مليشيا الحوثيين في صنعاء.
وقال حسين الاملحي:اعتقلت لمدة ٢٨ يوم داخل سجن انفرادي وداخل ضعاطة بصنعاء بسبب انتقاد لاشخاص وكاننا مع داعش او قتلت الصماد.
واضاف:الحاوري كان يطلع بفيديوهات ينتقد الحوثيين باسمي وانا داخل الضغاطة تم عرض فيديو الحاوري علي وطلبوا مني الرد الا اني رفضت.
واختتم:للاسف كنت اتضامن مع اي قضية بصنعاء وعند اعتقالي لم يلتفت لي احد حتى من كنت اخذ الدورات انا وهم تركوني وتعرضت للتعذيب وخرجت بوساطة بعد بحث طويل.
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