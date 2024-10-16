اول تعليق عسكري على عودة العطاس الى عدن - أخبار كلمتك

علق الصحفي المعروف علي منصور مقراط على عودة رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً ورئيس أول حكومة لدولة الوحدة المهندس حيدر أبوبكر العطاس بعد غياب دام ثلاثين عاماً منذ أن غادرها في حرب صيف 94م الظالمة التي أودت بمشروع الوحدة اليمنية



وقال مقراط : سررت الليلة بعلمي عودة الرئيس العطاس بصحبة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى عدن بعد غياب ثلاثة عقود من الزمن عن المدينة التي أحبها من اعماق قلبه وقدم لها ولدولة الجنوب عصارة جهده وعطاءه طوال نصف قرن .



واضاف أشعر بالتفائل بهذا الرجل رجل دولة عمل ويعمل بصمت ولا بحب الاصوات المرتفعة ابو معتز صفحة بيضاء نقية .اتفائل بعودته واتمنى ومعي شعبنا أن يستلم رئاسة الوزراء فهو ورغم العمر خبير اقتصادي ويتسع قلبه لكل العقلاء ويمتلك زمام المبادرة والأفكار التي قد تخرجنا من هذا المازق الذي أوصلنا إليه معين عبدالملك وبن مبارك.



وتابع : كنت قبل نحو عشر ايام مع الرئيس العطاس في منزل المناضل انيس حسن يحيى مع مجموعة من السياسيين والدبلوماسيين الجنوبيين وكررت عليه السؤال عن وقت العودة إلى عدن بعد أن زار حضرموت العام الماضي. اجاب مبتسماً اتمنى العودة إلى عدن فهي المكان الذي أحبه وعملت وظهرت فيه .

واختتم الصحافي البارز العميد علي منصور مقراط رئيس صحيفة الجيش بالترحيب الحار بالمناضل الوطني المعاصر حيدر العطاس في وطنه وبين أهله وناسه الذين احبوه ويتشوقون لذلك الزمن الذهبي الجميل الذي كان فيه رئيس الوزراء في عهد فخامة الرئيس علي ناصر محمد حفظه الله ورعاه واطال عمره

