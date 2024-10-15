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سفارة هذه الدولة تستأنف العمل من صنعاء - أخبار كلمتك

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سفارة هذه الدولة تستأنف العمل من صنعاء - أخبار كلمتك

سفارة هذه الدولة تستأنف العمل من صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:45 مساءً - كلمتك: خاص

 


أفادت مصادر ان السفارة الهندية استأنفت العمل بصنعاء ابتداءً من اليوم


ورحبت السفارة بجميع المراجعين موجهاً شكرها على تفهمهم وصبرهم خلال فترة التوقف 

هذا وكشفت المصادر عن المتطلبات للفيزا العلاجية والتي جاءت كالتالي:
١- تقرير طبي محلي من أي مستشفى يظهر فيه التشخيص ويكون انجليزي او يترجم إلى إنجليزي

٢- دعوة من مستشفى هندي (لازم المستشفى يرسل الدعوة إلى ايميل السفارة

يجب أن تذكر الدعوة التكلفة التقديرية للعلاج في الهند ، أو يتم ارسال تكلفة تقديرية منفصلة من المستشفى الهندي 

٣- استمارة طلب تاشيره لكل شخص تعبأ من موقع 
indianvisaonline.gov.in

٤- كشف حساب بنكي بمبلغ 4 ألف دولار للشخص الواحد او ما يعادلها يمني او سعودي وما فوق وكلما كان عدد الأشخاص أكبر يجب إحضار كشف حساب بنكي بمبلغ أكبر.

٥- حجز طيران مبدأي ذهاب إياب ويجب أن يكون الإياب بعد فترة لا تزيد عن ٦ شهور من تاريخ الذهاب

٦- صور الجوازات والجوازات الاصل

٧- السفارة تسمح بمرافق واحد مع المريض

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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