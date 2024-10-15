سفارة هذه الدولة تستأنف العمل من صنعاء - أخبار كلمتك



أفادت مصادر ان السفارة الهندية استأنفت العمل بصنعاء ابتداءً من اليوم



ورحبت السفارة بجميع المراجعين موجهاً شكرها على تفهمهم وصبرهم خلال فترة التوقف

هذا وكشفت المصادر عن المتطلبات للفيزا العلاجية والتي جاءت كالتالي:

١- تقرير طبي محلي من أي مستشفى يظهر فيه التشخيص ويكون انجليزي او يترجم إلى إنجليزي

٢- دعوة من مستشفى هندي (لازم المستشفى يرسل الدعوة إلى ايميل السفارة

يجب أن تذكر الدعوة التكلفة التقديرية للعلاج في الهند ، أو يتم ارسال تكلفة تقديرية منفصلة من المستشفى الهندي

٣- استمارة طلب تاشيره لكل شخص تعبأ من موقع

indianvisaonline.gov.in

٤- كشف حساب بنكي بمبلغ 4 ألف دولار للشخص الواحد او ما يعادلها يمني او سعودي وما فوق وكلما كان عدد الأشخاص أكبر يجب إحضار كشف حساب بنكي بمبلغ أكبر.

٥- حجز طيران مبدأي ذهاب إياب ويجب أن يكون الإياب بعد فترة لا تزيد عن ٦ شهور من تاريخ الذهاب

٦- صور الجوازات والجوازات الاصل

٧- السفارة تسمح بمرافق واحد مع المريض