تلميح لضربة عسكرية مرتقبة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك



لمح الناشط السياسي ورئيس مركز (أبعاد) للدراسات الإستراتيجية عبدالسلام محمد إلى ضربة عسكرية مرتقبة ضد مليشيا الحوثي

وقال عبدالسلام محمد في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏هل نتوقع عملية عسكرية تنهي سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي تماما، أم يترك لهم منفذ واحد في ميناء اللحية أو ميناء صغير آخر؟

وتابع بالقول:

ما هو مؤكد الاستراتيجية الغربية بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعتقدان أن إبعاد الحوثي عن الساحل يؤمن ممرات الملاحة الدولية، ولذلك فخطة سحب الساحل من تحت سيطرة الحوثي ستتم اليوم أو غدا ، بالحرب أو باتفاق سلام.