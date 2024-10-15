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تلميح لضربة عسكرية مرتقبة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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تلميح لضربة عسكرية مرتقبة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

تلميح لضربة عسكرية مرتقبة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:22 مساءً - كلمتك: خاص

 


لمح الناشط السياسي ورئيس مركز (أبعاد) للدراسات الإستراتيجية عبدالسلام محمد إلى ضربة عسكرية مرتقبة ضد مليشيا الحوثي

وقال عبدالسلام محمد في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏هل نتوقع عملية عسكرية تنهي سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي تماما، أم يترك لهم منفذ واحد في ميناء اللحية أو ميناء صغير آخر؟

وتابع بالقول:
ما هو مؤكد الاستراتيجية الغربية بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعتقدان أن إبعاد الحوثي عن الساحل يؤمن ممرات الملاحة الدولية، ولذلك فخطة سحب الساحل من تحت سيطرة الحوثي ستتم اليوم أو غدا ، بالحرب أو باتفاق سلام.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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