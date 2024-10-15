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بعد عودة العطاس عدن.. هل يعود هذا الرئيس الاسبق؟ - أخبار كلمتك

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بعد عودة العطاس عدن.. هل يعود هذا الرئيس الاسبق؟ - أخبار كلمتك

بعد عودة العطاس عدن.. هل يعود هذا الرئيس الاسبق؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:06 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:بعد ان غادر العطاس عدن الى المنفى عقب هزيمة حرب صيف 1994هل توقعتم ان يعود مرة اخرى الى عدن بعد 30 عاما ؟ ..
واضاف:وهل كان ببالكم ان تكون عودته الى عدن للمرة الاولى برفقة الرئيس رشاد العليمي ؟.
واختتم:هل ستكتب للرئيس البيض زيارة الى عدن قبل وفاته ورفقة من ستكون ؟. الصورة للعطاس في مطار عدن الدولي مساء اليوم.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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