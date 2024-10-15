قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:بعد ان غادر العطاس عدن الى المنفى عقب هزيمة حرب صيف 1994هل توقعتم ان يعود مرة اخرى الى عدن بعد 30 عاما ؟ ..
واضاف:وهل كان ببالكم ان تكون عودته الى عدن للمرة الاولى برفقة الرئيس رشاد العليمي ؟.
واختتم:هل ستكتب للرئيس البيض زيارة الى عدن قبل وفاته ورفقة من ستكون ؟. الصورة للعطاس في مطار عدن الدولي مساء اليوم.
بعد عودة العطاس عدن.. هل يعود هذا الرئيس الاسبق؟ - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:06 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:بعد ان غادر العطاس عدن الى المنفى عقب هزيمة حرب صيف 1994هل توقعتم ان يعود مرة اخرى الى عدن بعد 30 عاما ؟ ..
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:بعد ان غادر العطاس عدن الى المنفى عقب هزيمة حرب صيف 1994هل توقعتم ان يعود مرة اخرى الى عدن بعد 30 عاما ؟ ..
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