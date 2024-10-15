تخوف كبير لدى مليشيا الحوثي عقب هذه الفضيحة - أخبار كلمتك

كشفت مصادر ان مليشيا الحوثي تحقق في فضيحة تسريب منتحل رئيس وكالة سبأ نصر الدين عامر معلومات عسكرية لوسائل إعلام خارجية مقابل مبالغ مالية

هذا وتعيش مليشيا الحوثي وسط حالة مخاوف من اختراقات في صفوف قيادتها تكرارا لسيناريو مليشيات لبنان.



هذا وكن قد شكا هاشم شرف الدين، القيادي الحوثي المنتحل لمنصب وزير الإعلام في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً قبل ايام من تسريب البيان العسكري للحوثيين إلى قناة الجزيرة القطرية قبل نشره رسمياً؛ هذا التسريب أدى إلى استياء واسع بين أنصار الجماعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا شرف الدين إلى فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين.

تشير هذه الفضيحة إلى عدة نقاط مهمة داخل المليشيا، أبرزها الفساد المستشري بين قياداتها، واستغلالهم لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.. كما تكشف الفضيحة عن عمق الانقسامات والخلافات بين قيادات الحوثي، ومدى الضعف الذي تعيشه على المستوى القيادي.

