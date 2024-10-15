فشل وساطة قادها هذا الرجل بين هؤلاء لايقاف المعركة - أخبار كلمتك

كشف الناشط المجتمعي ومقدم البرنامج الشهير خاطرك مجبور اليوتيوبر اليمني عبد اللطيف الزيلعي عن آخر تطورات المعركة الكترونية بين مشاهير اليمن في الفيسبوك ابونايف العرجمي (محافظة البيضاء) من جهة، و رامز ابن المقطري (محافظة تعز)



وقال الزيلعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

بعد سعينا للصلح بين رامز والعرجمي وبموافقة كل منهما حسب طلب المتابعين كواجب أخلاقي ومجتمعي لفض المهاترات على مواقع التواصل

وتابع بالقول:

جاء اليوم رفض العرجمي للصلح بشكل قاطع

قائلاً: "مشكلتي مع رامز أعرف كيف أتصرف. خليك بعيد."

واردف بالقول:

في البداية طلب العرجمي سيارة عدال لكن اليوم جاء رفضه للصلح بشكل قاطع

واختتم بالقول:

اعتذر من الجميع بالتوفيق