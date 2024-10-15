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مشائخ ووجهاء يوقعون على وثيقة شرف تطالب بهذا الامر الهام - أخبار كلمتك

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مشائخ ووجهاء يوقعون على وثيقة شرف تطالب بهذا الامر الهام - أخبار كلمتك

مشائخ ووجهاء يوقعون على وثيقة شرف تطالب بهذا الامر الهام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:40 مساءً - كلمتك/خاص:

وقع مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة شبوة، اليوم، على وثيقة شرف تطالب بحقوق أبناء المحافظة وحماية كرامتهم وسيادتهم على أراضيهم، جاء ذلك خلال اجتماعهم في مديرية مرخة السفلى، حيث أكدوا على ضرورة توحيد الصف والعمل المشترك لصون أمن المحافظة وتعزيز سيادتها.

وتضمنت الوثيقة القبلية جملة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز وحدة أبناء شبوة، وتضمنت دعوة صريحة للسلطة المحلية والحكومة اليمنية لحل مشكلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، التي أثقلت كاهل سكان المحافظة الغنية بالنفط، رغم الاعتصامات المتكررة أمام شركة العقلة النفطية. وأكد الموقعون على استمرار مطالبهم حتى تحقيق تخفيض الأسعار وتوحيدها مع باقي المحافظات المنتجة للنفط.

كما طالب مشائخ شبوة في الوثيقة بتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والصحة والتعليم، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وضمان صرف المرتبات الحكومية بانتظام. وشددوا على ضرورة وقف الأعمال التعسفية ضد منتسبي ألوية "دفاع شبوة" واستبدالهم بأفراد من خارج المحافظة، معتبرين ذلك انتهاكاً لسيادة شبوة، ومؤكدين أن قرار المحافظة يجب أن يكون بيد أبنائها.

كما رفض الموقعون في الوثيقة أي اعتقالات تعسفية خارج نطاق القانون، وأدانوا إطلاق النار على المواطنين من قبل أفراد الجيش أو الأمن، مشيرين إلى أن المؤسسات العسكرية وُجدت لحماية المواطنين وليس لقتلهم.

في الختام، دعت الوثيقة السلطة المحلية في شبوة إلى توضيح مصير أبناء المحافظة المخفيين قسراً في السجون والمعتقلات، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. كما ناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً والعمل على إطلاق سراحهم.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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