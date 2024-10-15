مشائخ ووجهاء يوقعون على وثيقة شرف تطالب بهذا الامر الهام - أخبار كلمتك

وقع مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة شبوة، اليوم، على وثيقة شرف تطالب بحقوق أبناء المحافظة وحماية كرامتهم وسيادتهم على أراضيهم، جاء ذلك خلال اجتماعهم في مديرية مرخة السفلى، حيث أكدوا على ضرورة توحيد الصف والعمل المشترك لصون أمن المحافظة وتعزيز سيادتها.

وتضمنت الوثيقة القبلية جملة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز وحدة أبناء شبوة، وتضمنت دعوة صريحة للسلطة المحلية والحكومة اليمنية لحل مشكلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، التي أثقلت كاهل سكان المحافظة الغنية بالنفط، رغم الاعتصامات المتكررة أمام شركة العقلة النفطية. وأكد الموقعون على استمرار مطالبهم حتى تحقيق تخفيض الأسعار وتوحيدها مع باقي المحافظات المنتجة للنفط.

كما طالب مشائخ شبوة في الوثيقة بتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والصحة والتعليم، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وضمان صرف المرتبات الحكومية بانتظام. وشددوا على ضرورة وقف الأعمال التعسفية ضد منتسبي ألوية "دفاع شبوة" واستبدالهم بأفراد من خارج المحافظة، معتبرين ذلك انتهاكاً لسيادة شبوة، ومؤكدين أن قرار المحافظة يجب أن يكون بيد أبنائها.

كما رفض الموقعون في الوثيقة أي اعتقالات تعسفية خارج نطاق القانون، وأدانوا إطلاق النار على المواطنين من قبل أفراد الجيش أو الأمن، مشيرين إلى أن المؤسسات العسكرية وُجدت لحماية المواطنين وليس لقتلهم.

في الختام، دعت الوثيقة السلطة المحلية في شبوة إلى توضيح مصير أبناء المحافظة المخفيين قسراً في السجون والمعتقلات، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. كما ناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً والعمل على إطلاق سراحهم.