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تصريح للشرعية بشأن هذه القضية الصادمة - أخبار كلمتك

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تصريح للشرعية بشأن هذه القضية الصادمة - أخبار كلمتك

تصريح للشرعية بشأن هذه القضية الصادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك: خاص

 


أصدر وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني تصريحاً الليلة بشأن قضية اغتصاب الطفلة “جنات” البالغة من العمر 9 سنوات

وقال الوزير الارياني في تصريحه:
قضية الطفلة جنات السياغي نموذج صارخ للظلم والقهر الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بحق اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وكيف اصبح "القضاء" أداة لشرعنة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قيادات وعناصر المليشيا

وأكد الوزير الارياني ان مليشيا الحوثي تدعي كذبا وزورا منذ انقلابها الغاشم انها تدافع عن شرف اليمنيين، وانها تناصر المظلومين من ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فيما ممارساتها لا تختلف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وجرائم وانتهاكات مشرفيها، تؤكد انها باتت مظلة للقتلة والمجرمين وشذاذ الآفاق

موضحاً ان قضية الطفلة جنات كشفت عن فساد الجهاز القضائي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وانه صار أداة لحماية مرتكبي الجرائم الجنائية، من قتل ونهب للمنازل والاراضي والممتلكات، وقضايا الاغتصاب التي تصاعدت مؤخرا في ظل الانفلات الأمني وسياسات التجهيل والافقار التي تتعمد المليشيا فرضها بمناطق سيطرتها

ؤاكد الوزير الارياني عن تضامنه المطلق مع اهالي الطفلة جنات السياغي، وكل ضحايا الاجرام والتوحش الحوثي

مطالباً كافة اليمنيين في الداخل والخارج للتضامن مع أسرة الطفلة، وتحويلها إلى قضية "رأي عام"، ونؤكد أن مرتكبي هذه الجرائم وكل من يقف خلفهم ويتستر عليهم لن يفلتوا من العقاب، وسيقدمون للمحاسبة طال الزمن أو قصر

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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