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انتشار اطقم بدون ارقام في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

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انتشار اطقم بدون ارقام في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

انتشار اطقم بدون ارقام في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:33 مساءً - كلمتك/خاص:

شكا مواطنون في عدن من تواجد سيارات شاص بدون لوحات تحدد الجهة التي تنتمي اليها. 
وقال مواطنون:انتشار اطقم عسكرية بدن لوحات يعتبر خطير جدا حيث انه من الممكن في حالة التسبب بحادث دهس لشخص او طفل ان تفر السيارة دون معرفة ارقامها .
واضافوا:مرت 9 سنوات منذ الحرب الاخيرة والى الان لم نستطيع ان نضبط النظام في عدن ماهو دور قيادات الامن من كل هذا وماهو دور قادة الالويه في حال ان السياره تتبعهم
ماهو دور الشرطة العسكرية ام ان اروح المواطنين في عدن لاتهم احد

واختتموا:يوم امس قام طقم بدون ارقام بدهس فتاة امام مستشفى عدن وتسبب بمقتلها قبل ان يفر من المكان دون معرفة الجهة التي يتبع لها

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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