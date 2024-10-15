انتشار اطقم بدون ارقام في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

شكا مواطنون في عدن من تواجد سيارات شاص بدون لوحات تحدد الجهة التي تنتمي اليها.

وقال مواطنون:انتشار اطقم عسكرية بدن لوحات يعتبر خطير جدا حيث انه من الممكن في حالة التسبب بحادث دهس لشخص او طفل ان تفر السيارة دون معرفة ارقامها .

واضافوا:مرت 9 سنوات منذ الحرب الاخيرة والى الان لم نستطيع ان نضبط النظام في عدن ماهو دور قيادات الامن من كل هذا وماهو دور قادة الالويه في حال ان السياره تتبعهم

ماهو دور الشرطة العسكرية ام ان اروح المواطنين في عدن لاتهم احد

واختتموا:يوم امس قام طقم بدون ارقام بدهس فتاة امام مستشفى عدن وتسبب بمقتلها قبل ان يفر من المكان دون معرفة الجهة التي يتبع لها