إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمفتي الجمهورية اللبنانية دعم مصر الكامل لبيروت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمفتي الجمهورية اللبنانية دعم مصر الكامل لبيروت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يتسلم درع تكريمه بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المصرية - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يتسلم درع تكريمه بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المصرية - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يتسلم درع تكريمه بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المصرية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:33 مساءً - كلمتك/خاص:

قام الدكتور عدنان الجفري محافظ عدن ووزير العدل السابق بتسليم الدرع المقدم للرئيس علي ناصر محمد من قبل المؤسسة الافريقية للتطوير وبناء القدرات ومؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو في مصر وذلك تقديراً لدوره القومي والتاريخي…
وشكر الرئيس الدكتور عدنان الحفري الذي قام بتسليمه الدرع بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر المجيدة وحضر هذا التسليم محمد قايد الاسدي..

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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