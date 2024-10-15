الرئيس علي ناصر محمد يتسلم درع تكريمه بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المصرية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:33 مساءً - كلمتك/خاص:
قام الدكتور عدنان الجفري محافظ عدن ووزير العدل السابق بتسليم الدرع المقدم للرئيس علي ناصر محمد من قبل المؤسسة الافريقية للتطوير وبناء القدرات ومؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو في مصر وذلك تقديراً لدوره القومي والتاريخي…
قام الدكتور عدنان الجفري محافظ عدن ووزير العدل السابق بتسليم الدرع المقدم للرئيس علي ناصر محمد من قبل المؤسسة الافريقية للتطوير وبناء القدرات ومؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو في مصر وذلك تقديراً لدوره القومي والتاريخي…
وشكر الرئيس الدكتور عدنان الحفري الذي قام بتسليمه الدرع بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر المجيدة وحضر هذا التسليم محمد قايد الاسدي..
0 تعليق