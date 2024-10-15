الرئيس العليمي يعزي بوفاة الشيخ حميد ابو لحوم - أخبار كلمتك

اجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي إتصالا هاتفيا بالشيخ سبأ سنان أبو لحوم عزاه فيه بوفاة شقيقه الشيخ حميد سنان ابو لحوم الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.
وخلال الاتصال أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ ابو لحوم وكافة آل ابو لحوم بهذا المصاب الاليم.
واشاد فخامة الرئيس بمناقب الفقيد ومواقفه النضالية المشرفة وادواره البارزة في خدمة وطنه ومجتمعه، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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