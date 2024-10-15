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لدغة ثعبان تتسبب في وفاة شاب - أخبار كلمتك

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لدغة ثعبان تتسبب في وفاة شاب - أخبار كلمتك

لدغة ثعبان تتسبب في وفاة شاب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:59 مساءً - كلمتك/خاص:

لقي المواطن ياسين محمد صالح حمسوه حتفه مساء أمس الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، وذلك إثر تعرضه إلى لدغة ثعبان سام من نوع "الأسود الخبيث".

وقد وقع الحادث الأليم في مزرعة للقات، حيث كان المواطن ياسين يعمل لحظة تعرضه للدغة القاتلة التي أدت إلى وفاته على الفور.

وفي تصريح خاص، أكد الأستاذ محمد علي ناجي أن المنطقة التي وقع فيها الحادث تشتهر بانتشار نوع الثعابين السامة المعروف باسم "الأسود الخبيث"، خاصة في مزارع القات بمنطقة بلاد الاحمدي غيل الازرق.

وأضاف الأستاذ محمد علي أن هذا النوع من الثعابين يشكل خطراً كبيراً على سكان المنطقة، ودعا الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية المواطنين من مخاطر لدغات الثعابين السامة.

هذا الحادث المؤسف يسلط الضوء على ضرورة توعية المواطنين بمخاطر التعامل مع الثعابين السامة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وعائلاتهم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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