لدغة ثعبان تتسبب في وفاة شاب - أخبار كلمتك

لقي المواطن ياسين محمد صالح حمسوه حتفه مساء أمس الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، وذلك إثر تعرضه إلى لدغة ثعبان سام من نوع "الأسود الخبيث".

وقد وقع الحادث الأليم في مزرعة للقات، حيث كان المواطن ياسين يعمل لحظة تعرضه للدغة القاتلة التي أدت إلى وفاته على الفور.

وفي تصريح خاص، أكد الأستاذ محمد علي ناجي أن المنطقة التي وقع فيها الحادث تشتهر بانتشار نوع الثعابين السامة المعروف باسم "الأسود الخبيث"، خاصة في مزارع القات بمنطقة بلاد الاحمدي غيل الازرق.

وأضاف الأستاذ محمد علي أن هذا النوع من الثعابين يشكل خطراً كبيراً على سكان المنطقة، ودعا الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية المواطنين من مخاطر لدغات الثعابين السامة.

هذا الحادث المؤسف يسلط الضوء على ضرورة توعية المواطنين بمخاطر التعامل مع الثعابين السامة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وعائلاتهم.