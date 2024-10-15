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فخامة الرئيس العليمي يستعد لهذه الخطوات لوقف انهيار العملة في عدن - أخبار كلمتك

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فخامة الرئيس العليمي يستعد لهذه الخطوات لوقف انهيار العملة في عدن - أخبار كلمتك

فخامة الرئيس العليمي يستعد لهذه الخطوات لوقف انهيار العملة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:59 مساءً - كلمتك/خاص:

عاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء الى العاصمة المؤقتة عدن بعد مشاركة مثمرة في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيطلع رئيس مجلس القيادة، واخوانه اعضاء المجلس على الاجراءات الحكومية المتخذة لتأمين الخدمات، و السلع الاساسية، والحد من تداعيات التضخم الحاد، والتقلبات السعرية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، والسفن التجارية بدعم من النظام الايراني.

وسيعقد فخامة الرئيس في هذا السياق لقاءات موسعة برئاسة الحكومة، والفريق الاقتصادي، والغرف التجارية ومجتمع الاعمال، والمكونات السياسية والمدنية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات، والرؤى الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والاصلاحات الاقتصادية والادارية المدعومة من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي.

يرافق فخامة الرئيس، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي المهندس حيدر ابوبكر العطاس، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ونائب رئيس الفريق عثمان الحدي، وعدد من المسؤولين.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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