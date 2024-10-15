فخامة الرئيس العليمي يستعد لهذه الخطوات لوقف انهيار العملة في عدن - أخبار كلمتك

عاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء الى العاصمة المؤقتة عدن بعد مشاركة مثمرة في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيطلع رئيس مجلس القيادة، واخوانه اعضاء المجلس على الاجراءات الحكومية المتخذة لتأمين الخدمات، و السلع الاساسية، والحد من تداعيات التضخم الحاد، والتقلبات السعرية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، والسفن التجارية بدعم من النظام الايراني.

وسيعقد فخامة الرئيس في هذا السياق لقاءات موسعة برئاسة الحكومة، والفريق الاقتصادي، والغرف التجارية ومجتمع الاعمال، والمكونات السياسية والمدنية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات، والرؤى الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والاصلاحات الاقتصادية والادارية المدعومة من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي.

يرافق فخامة الرئيس، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي المهندس حيدر ابوبكر العطاس، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ونائب رئيس الفريق عثمان الحدي، وعدد من المسؤولين.

