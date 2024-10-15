المبعوث الأممي يفجرها اليوم ويحيط مجلس الأمن الدولي بهذا الأمر بشأن اليمن - أخبار كلمتك

أحاط المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ مجلس الأمن حول هجمات الحوثيين والغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل في اليمن
واكد غروندبرغ ان التزام الأطراف اليمنية نحو وضع خارطة طريق تشكل أساسات ضرورية لتحقيق السلام
وأشار غروندبرغ ان اليمن جزء من التطورات في المنطقة ويمكن إقحامه في مزيد من التصعيد
و أوضح غروندبرغ ان اليمنيون يشعرون بتأثير التصعيد وتكرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر
وكشف غروندبرغ ان الحوثيون لا يزالون يحتجزون موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجتمع المدني وأفراد البعثات الدبلوماسية بشكل تعسفي
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