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المبعوث الأممي يفجرها اليوم ويحيط مجلس الأمن الدولي بهذا الأمر بشأن اليمن - أخبار كلمتك

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المبعوث الأممي يفجرها اليوم ويحيط مجلس الأمن الدولي بهذا الأمر بشأن اليمن - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يفجرها اليوم ويحيط مجلس الأمن الدولي بهذا الأمر بشأن اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:16 مساءً - كلمتك: خاص

 

أحاط المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ  مجلس الأمن حول هجمات الحوثيين والغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل في اليمن

واكد غروندبرغ ان التزام الأطراف اليمنية نحو وضع خارطة طريق تشكل أساسات ضرورية لتحقيق السلام


وأشار غروندبرغ ان اليمن جزء من التطورات في المنطقة ويمكن إقحامه في مزيد من التصعيد

و أوضح غروندبرغ ان اليمنيون يشعرون بتأثير التصعيد وتكرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر

وكشف غروندبرغ ان الحوثيون لا يزالون يحتجزون موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجتمع المدني وأفراد البعثات الدبلوماسية بشكل تعسفي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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