يحدث الآن هذا الامر السار في لبعوس - أخبار كلمتك

تشهد منطقة لبعوس في يافع بمحافظة لحج أعمال سفلتة واسعة لخط سوق السلام، في خطوة مهمة لتحسين البنية التحتية في المنطقة. هذه الأعمال تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال عدد من الفوائد الرئيسية:

تسهيل حركة المرور: السفلتة ستساهم في تقليل الازدحام وتحسين انسيابية حركة المرور على الطرق. تقليل الحوادث: الطرق المعبدة توفر سطحاً أكثر أماناً للسائقين والمشاة، مما يقلل من احتمالية وقوع الحوادث. تحسين الوصول للخدمات: يسهل الوصول إلى الأسواق والمرافق العامة بشكل أكبر، مما يعزز من الراحة للمواطنين. دعم الاقتصاد المحلي: تحسين البنية التحتية يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التجارة المحلية.

إن استكمال هذه الأعمال سيعزز بشكل كبير من التنمية المحلية ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.