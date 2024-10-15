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يحدث الآن هذا الامر السار في لبعوس - أخبار كلمتك

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يحدث الآن هذا الامر السار في لبعوس - أخبار كلمتك

يحدث الآن هذا الامر السار في لبعوس - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - كلمتك/خاص

تشهد منطقة لبعوس في يافع بمحافظة لحج أعمال سفلتة واسعة لخط سوق السلام، في خطوة مهمة لتحسين البنية التحتية في المنطقة. هذه الأعمال تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال عدد من الفوائد الرئيسية:

  1. تسهيل حركة المرور: السفلتة ستساهم في تقليل الازدحام وتحسين انسيابية حركة المرور على الطرق.
  2. تقليل الحوادث: الطرق المعبدة توفر سطحاً أكثر أماناً للسائقين والمشاة، مما يقلل من احتمالية وقوع الحوادث.
  3. تحسين الوصول للخدمات: يسهل الوصول إلى الأسواق والمرافق العامة بشكل أكبر، مما يعزز من الراحة للمواطنين.
  4. دعم الاقتصاد المحلي: تحسين البنية التحتية يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التجارة المحلية.

إن استكمال هذه الأعمال سيعزز بشكل كبير من التنمية المحلية ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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