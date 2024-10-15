مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

محافظ عدن يصدر قرارًا بوقف التعامل مع هذا المكتب واليافعي يعلنها: "بسبب السمسرة" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ عدن يصدر قرارًا بوقف التعامل مع هذا المكتب واليافعي يعلنها: "بسبب السمسرة" - أخبار كلمتك

محافظ عدن يصدر قرارًا بوقف التعامل مع هذا المكتب واليافعي يعلنها: "بسبب السمسرة" - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - كلمتك/خاص

أصدر محافظ عدن، أحمد حامد لملس، قرارًا هامًا بوقف التعامل مع المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى، والذي يتواجد خارج البلاد، وتحديدًا في الرياض، وذلك بناءً على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد أبو زرعة المحرمي. القرار جاء بعد انتقادات واسعة لتأثير هذا المكتب على حركة السفن في ميناء الزيت بعدن وميناء المكلا، وسط تساؤلات حول تحكم مسؤول من مأرب في العملية.

وتم خلال اجتماع موسع حضره الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ عدن، المهندس محمد أمزربة، وعدد من كبار المسؤولين، مناقشة الآلية التنفيذية للقرار، بما يعيد التعامل إلى مؤسسات الدولة في عدن. وأقر الاجتماع إجراءات تهدف إلى تنشيط ميناء الزيت وموانئ عدن، وتقديم تسهيلات للموردين، وإزالة العوائق التي أثرت على أداء جمارك عدن.

الدكتور ياسر اليافعي، في تعليقه، أشار إلى أن هذا القرار جاء متأخرًا، منتقدًا تحكم لجان خارجية بمصير الشعب في عدن وتحميل المواطن تكاليف إضافية بسبب السمسرة. وتساءل اليافعي عن دور وزارة النقل التي تُحسب على المجلس الانتقالي، ودورها في التصدي لهذه التدخلات.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم وكيل المحافظة صلاح العاقل، ومدير المالية مصطفى الشاعري، ومدير أمن المنطقة الحرة العقيد جمال ديان.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

محل لبيع الأسماك في عدن يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق