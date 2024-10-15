الكشف عن تحسن طفيف للعملة الوطنية والبنك المركزي بعدن يقوم بهذا الأمر اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:54 مساءً -



تحدث الإعلامي محمد البيضاني عن وجود تحسن طفيف للعملة الوطنية

وقال البيضاني في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تحسن طفيف للعملة الوطنية بعد إعلان البنك المركزي عن مزاد لبيع 50 مليون دولار العملة الوطنية شهدت تحسن طفيف مقابل الدولار الأمريكي، وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء 1988 ريال، بعد أن تجاوز 2000 ريال في تعاملات يوم أمس الاثنين.

واكد البيضاني في تغريدته قائلاً:

لن ينقذ العملة الوطنية إلا بإعادة قرارات البنك المركزي التي تم تجميدها، وتحرير النقد من عبث المليشيا الحوثية، واستئناف الصادرات النفطية وضبط الأوعية الإيرادية

هذا واعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لبيع مبلغ خمسون مليون دولار أمريكي (50,000,000 USD)، وذلك في يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024م، وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:

يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.

يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم.

أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار.

لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.

لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.

يقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني

هذا وناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في إجتماع دورته التاسعة الذي عقد اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الإتصال المرئي برئاسة محافظ البنك - رئيس مجلس الإدارة أحمد المعبقي، عدد من الموضوعات المتعلقة التطورات المالية والاقتصادية وموقف مالية الدولة والتزاماتها والاحتقانات التي تعيشها بعض المحافظات.

وتطرق الإجتماع إلى تأثيرات ما يمر به الإقليم من أحداث تنذر بتطورات يصعب التنبؤ بمالاتها وانعكاسات ذلك على استقرار الأوضاع الاقتصادية الهشة وتزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية في ظل توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات والانخفاض الكبير في إيرادات الدولة وتزايد الإنفاق وخاصة الإنفاق في مجال الطاقة الذي يفوق قدرة البلد على التحمل وفي غياب المعالجات العلمية والعملية للاختلالات.

وكرر الإجتماع دعوته للحكومة بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات من خلال اعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية.

كما دعا الإجتماع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.

واتخذ الإجتماع بعض الإجراءات ذات الطبيعة العاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي.

وكان الإجتماع قد شهد قراءة الفاتحة من قبل الأعضاء على روح الفقيد خالد إبراهيم زكريا عضو مجلس الإدارة الذي مثل رحيله خسارة فادحه للبنك المركزي والقطاع المصرفي.

كما قدم المجلس تهانيه للقيادة السياسية وأبناء الشعب الكريم بمناسبة أعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر